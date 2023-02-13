好「孕」在壽豐 鄉公所宣布生育津貼可加領1萬元

台灣生育力低，為鼓勵夫妻生育，花蓮壽豐鄉公所宣布，本月1日開始設籍在壽豐鄉的父母，可以領生育津貼1萬元。昨天終於發出首個1萬元津貼，由住在壽豐鄉平和村的李浚鉅領取，他笑說，結婚時就是鄉長曾淑懿證婚，沒想到喜獲麟兒公所還有補助，他要再接再厲再生一個，再領1萬元。

壽豐鄉公所指出，花蓮縣政府原本有育兒津貼每胎補助2萬元，公所加碼生育津貼1萬元，只要1日開始，設籍在壽豐鄉的新生兒父母可以到公所洽詢，等於每胎將可獲得3萬元補助。

居民李浚鉅說，兒子在6日出生後，朋友告知壽豐鄉生育津貼補助1萬元的消息，半信半疑到公所洽辦，民政課長張毓琦細心解說下，他也準備好相關證件，在鄉長手中接到1萬元生育津貼紅包，感到很驚喜也很開心。

壽豐鄉長曾淑懿表示，為提高壽豐鄉生育率，開辦生育津貼補助，只要是2月1日後在壽豐鄉完成出生登記或初設戶籍新生兒父母（養子女及寄居者除外），每一新生兒得申請發放生育津貼1萬元。新生兒父母（含未婚）一方持續設籍壽豐鄉滿6個月以上，且申請時持續在籍者就獲得資格；或新生兒經設籍本鄉滿6個月以上，可由生父認領登記。

曾淑懿提醒，申請壽豐鄉生育津貼應於新生兒出生日起90天內，向公所提出申請，逾期不予補助；申請生育津貼必須到公所填寫、提交申請書、申請人身份證及印章、戶口名簿或戶籍謄本正本、申請人存摺影本；委託申請者則要帶受託人身分證及印章。