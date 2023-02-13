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天然氣管被鑿破火勢延燒3個多小時 基市府開鍘罰35萬元

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市欣隆天然氣公司管路被鑿破起火，延燒3個多小時。基隆市長謝國樑指欣隆未積極面對，防護民眾安全，決定依天然氣事業法開罰35萬元。記者邱瑞杰／攝影
基隆市欣隆天然氣公司管路被鑿破起火，延燒3個多小時。基隆市長謝國樑指欣隆未積極面對，防護民眾安全，決定依天然氣事業法開罰35萬元。記者邱瑞杰／攝影

基隆市欣隆天然氣公司停用的輸氣管路因為鑿破起火，延燒3個多小時。基市府以欣隆未能掌握舊管位置，延誤停氣滅火時間，讓民眾和救災人員身陷險境，決定依天然氣事業法裁罰35萬元。市府17日另邀水、電、油、氣管線單位開會，研討緊急應變計畫等議題，提升救災效率。

基隆市七堵區工建路一處社區11日接引汙水管時，施工人員傍晚不慎鑿破「不明管線」，引發火勢。消防局獲報派員到場，研判是天然氣管路破損，灑水戒護並連絡欣隆公司派員處理。

欣隆公司關閉當地社區供氣開關，發現並未停氣，擴大停氣區域，火勢依舊，加上對照現有管路圖，一度認為並非欣隆管線。有人建議再擴大停氣範圍，欣隆關閉輸送2千多戶使用的管路開關，火勢才在當晚8點半多熄滅，開挖後比對舊管紙本檔案，確認起火點是欣隆的天然氣管。

天然氣事業法規定，輸儲設備有引起災害之虞，業者應即採取必要處置或改善措施，違者處30萬元以上，150萬元以下罰鍰，並通知限期改善；屆期不改善得按次處罰至改善為止。

謝國樑今天說，天然氣是特許事業，更應以最高規格營運。2014年高雄氣爆事件殷鑑不遠，住戶在火警當天人心惶惶。欣隆公司未積極面對問題，嘗試各種能防護民眾安全的措施，讓消防員及民眾置身於生命危險時刻，市府決定開罰35萬元。

謝國樑指本次事件，暴露仍有管線單位危機意識不足，市府不會等閒視之，將研擬一套有效災害應變標準作業程序（SOP），讓基隆市成為更安全、更友善的都市。

基市府工務處長陳耀川表示，17日將邀台水、台電、中油、天然氣等管線單位開會，研討災害緊急應變計畫、建立緊急聯絡人聯繫機制、老舊圖資數位化等議題，以利市府在災害發生時掌握情勢。未來因施作管線工程暫停供應水、電等服務，最慢應在施工前7天公告周知。

基隆 謝國樑 消防員

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影／天然氣被鑿破起火、竟要3小時才能滅掉 謝國樑「發火」

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