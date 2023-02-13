新造35噸級巡防艇抵花蓮 東部執法添生力軍

海巡署新造35噸級巡防艇、舷側編號PP3509今天首航進入花蓮港，由花蓮海巡隊巡防艇及花蓮港務分公司港勤拖船噴水迎接，泊靠於花蓮港7號碼頭，舉行首航及成軍典禮。

PP3509艇首任艇長由資深分隊長林玉奇擔任，正式宣告PP3509艇加入海巡行列。PP3509艇是海巡署「籌建海巡艦艇發展計畫」新式35噸級巡防艇，單艘造價逾新台幣8000萬元，採用2部高速主機，搭配高級船舶控制系統，最高航速可達45節、續航力達600浬。

PP3509艇船體採用鋁合金材質並強化船舷防撞功能，針對拒不配合違法船舶，可採強勢登檢作為，以有效防堵不法集團走私槍毒或農漁產品入境。

林玉奇指出，此型艇強化兼具消防滅火功能水砲，最大射程超過60公尺，可由駕駛室遙控操作，除有利於執行海上失火船隻的救難任務，更能驅離違法越界船舶，此外高航速的設計，面對救生救難案件能夠更迅速抵達，保障人民生命財產安全。

PP3509艇首航典禮由花蓮海巡隊隊長劉正文主持，花蓮港務分公司、財政部基隆關花蓮分關、花蓮港務消防隊、花蓮查緝隊、東部地區機動海巡隊、花蓮港警總隊、第九巡防區、一二岸巡隊、花蓮區漁會均與會，期待公私協力共同維護花蓮海域治安，強化救災救難能量。