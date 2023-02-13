花蓮推永續旅遊 媒合5大休區與旅宿業

鼓勵休閒農業區夥伴提升體驗活動的服務品質，花蓮縣政府推動「永續旅遊」，並評選出金質獎，今天舉行頒獎典禮，同時舉辦旅宿業合作平台交流會議，促成雙方洽談合作規劃。

花蓮縣有壽豐、馬太鞍、舞鶴、東豐、羅山5大休閒農業區，縣府農業處邀集休區及周邊業者，在專家學者輔導後才進行競賽，希望協助業者優化提升體驗活動。

農業處長陳淑雯說明，「休閒農業體驗活動金質獎」活動共輔導優化20種結合在地特色的體驗活動，競賽最終誕生出10名優勝者，在休區夥伴們的熱情響應下，各家所推出的農遊體驗種類豐富、各有特色。

包括立川漁場的農村小廚房從摸蜆到動手做蜆料理、好茶咖啡工作室的走讀舞鶴故事到沖泡咖啡、范家愛玉園的認識台灣特有種到洗愛玉、勝美果園採芭樂體驗、古林咖啡的烘豆體驗、木日光文旦驛站的柚遊文旦園體驗、紅心土芭樂茶席體驗、宇還地有機農場的花蜜味覺之旅、欣綠農園的馬太鞍濕地採集野菜到動手做料理、不彎腰農場的調配種植土壤等。

縣長徐榛蔚致詞表示，未來持續協助休閒農業區的夥伴們，帶動花蓮縣農遊觀光人潮，希望透過優勝的10家業者做為示範店家，鼓勵業者勇於突破框架，並透過實際行動實踐永續理念。

頒獎儀式結束後，舉辦旅宿業合作平台交流會議，邀請榮獲「永續旅行」認證的旅宿業者參與，安排前往5大休區踩線，增加旅宿業與業者媒合意願，並共同推廣花蓮「慢．精品」的品牌形象。