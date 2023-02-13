羅東鎮民權路能否右轉？牌面、燈號不同調 會勘加強標示

宜蘭羅東鎮腹地小、人車多，部分道路只能做單行道，位於純精路北上慢車道與民權路旁，公路單位立了「禁止汽車右轉」牌面，但紅綠燈卻亮起「右轉號誌」綠箭頭，造成開車族誤闖。公路總局四區處與縣府今天表示，牌面與號誌都沒有錯，近日會勘後加強標示提醒用路人。

羅東鎮因為面積不大，有些道路規劃成單行道，但是民眾開車北上到了羅東鎮純精二段慢車道與民權路時，由於指示標誌與紅綠燈交通號誌「不同調」，搞得用路人霧煞煞，且民權路不寬，開車右轉誤闖入民權路變逆向，看到對向來車嚇一跳，馬上倒退嚕，也容易造成交通打結，縣議員呂惠卿在臉書貼文，並向相關單位反映問題。

公路總局第四區養護工程處今天表示，羅東鎮民權路是通往羅東夜市的道路之一，路幅寬度僅供佈設各一混合車道、慢車道，遇上、下午或假日尖峰時段即造成交通阻塞，所以由宜蘭縣政府規畫成單行道，只能允許機車駛入，四區處配合於純精路二段路口設置禁止汽車右轉往民權路牌面，經查符合相關規定。

縣政府交通處號誌及停車管理科表示，當初號誌的設置是四區處設的，設置完成後移由縣府維護管理，因民權路為汽車單行、機車雙行，所以該路口慢車道號誌設有直走及右轉綠燈，但設有兩面汽車禁止右轉標示，惟民眾對純精路管制措施仍認為不清楚，考量純精路為省道，近期內邀請四區處及相關單位現場勘查，研議加強警示，達到提醒汽車用路人的效果。