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基市懲處拒載輪椅族公車司機 3月起載1人次發獎金50元

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑今天宣布，3月1日起市公車司機搭載輪椅代步人士1人次，發給獎金50元，試辦半年。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天宣布，3月1日起市公車司機搭載輪椅代步人士1人次，發給獎金50元，試辦半年。記者邱瑞杰／攝影

基隆市公車處1名公車司機日前拒載輪椅代步的身障男子，引發風波。基隆市長謝國樑今天說，為了提升市公車服務品質，決定獎懲雙管齊下，除了這名司機受處分，公車處也提出鼓勵措施，司機只要搭載輪椅代步人士1人次，就發給獎金50元，3月1日起試辦半年。

基隆市公車林姓司機4日駕駛202線低底盤公車，停靠信二路基隆醫院站牌時，有名坐電動輪椅的男子想要搭車，林以對方無法陪伴，且車上客滿了為由拒載。市府接獲投訴後展開調查，認定林藉故拒載身障人士，記過並改調內勤職務。

謝國樑今天說，市府嚴格要求公車司機對於身障朋友要有愛心，違者處分。同時考量以渡板協助身障朋友搭車，跟協助一般乘客程序相差非常大，因此覺得也是要給司機一定程度的鼓勵。

公車處統計資料顯示，全市1年有1597人次身障人士搭乘市公車，外縣市公車、客運獎勵司機方式，搭載每人次發給獎金20元到200元，也有業者未發獎金，以記嘉獎或小功獎勵。

公車處以每年搭載1500人次計算，每人次發給司機獎金20元，全年經費是3萬元，每人次發給200元，經費是30萬元。市府內部討論後，決定搭載每人次發獎金50元，3月1日起試辦。

謝國樑表示，搭載輪椅代步人士1人次發給司機50元獎勵金，市府每年增加不到8萬元。這項制度實施後，即便搭乘入數加倍，只要也15、6萬元經費，他覺得可以嘗試看看。

謝認為，推動每項政策，都是預期能比過去做的更好。預期跟結果或許有落差，因此將試辦6個月，再評估提升服務品質跟增加財務負擔是否平衡。試辦的好會繼續，如果中間有什麼狀況，再另行調整。

謝國樑說，市府要打造基隆成為有愛的環境，希望公車司機要有同理心。搭載身障人士程序比較繁瑣，的確要多花一點時間跟精神，市府酌予司機補助鼓勵，希望司機出勤服務和身障人士搭車通行，都能夠更愉快、更圓滿。

身障

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