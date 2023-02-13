花蓮議長要求副縣長列席未果延審預算 藍黨團退席抗議

花蓮縣議會今天召開第20屆第1次臨時大會二三讀會，要審議花蓮縣政府57個提案及相關議程，議長張峻以一讀會裁示結果為由，要求副縣長以上層級到議會說明，否則二三讀延審。此舉遭部分議員反對，國民黨團8位議員退席抗議，會議也草草結束，預算近4.5億元提案受影響。

議會於9日召開臨時大會一讀會，有多名議員質疑，縣府去年執行建議補助款有分先後順序，紛紛要求縣長或副縣長尊重民意，列席說明相關事宜。張峻裁示，邀請副縣長顏新章今天列席，說明建議補助款6500萬元執行狀況，至少要有副縣長列席才會進入二、三讀會議程。

張峻今天見副縣長沒來，表示很遺憾今天縣長與副縣長都不來，既然縣府不尊重議會，等副縣長以上的層級到議會報告完，再來審議二三讀。他生氣地說，縣府不尊重議會是事實，希望捍衛議會的尊嚴規則與制度，「縣府先尊重議會再來說」，並強調這是延審，不是擱置或否決。

國民黨議員吳東昇說，臨時大會沒有規定縣長或副縣長列席，這麼多提案小組都審查完畢，是否讓二三讀會繼續進行。無黨籍議員鄭乾龍也指出，二三讀會應該繼續審查，很多提案是中央的經費，有時效性。不過張峻仍堅持副縣長未出席要「延審」，也希望所有議員針對此事「不要再多說」。

見溝通無效，吳東昇以國民黨團書記長的身分，表示黨團退席以示抗議，吳說，每位議員都是民意的先鋒，發言都要受到尊重，議會是合議制，議案通過小組審查，就要進入二三讀，變更過程不合乎規定，呼籲議長在會議中給予國民黨籍議員尊重。

國民黨團發言人、議員吳建志說，議長不想要提的案子，就大聲喝斥，是最不好的典範，延宕會議議程也不是百姓之福，退席是表達不滿，也是最嚴正的抗議。

縣府在議會臨時會所送的57項預算及議案中，絕大多數是追加預算與中央補助款，經費總計近4.5億，其中有918地震公共設施復建及尼莎颱風公共設施災後復建，經費共1億3415萬元，以及衛福部補助低收入戶及中收入戶計畫5563萬元等，都被延審。