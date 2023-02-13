春來了宜蘭候鳥冠鸊鷉出現「龐克頭」藍腹鷴「殭屍跳」

宜蘭是候鳥的棲息天堂，近來最火紅的珍貴保育候鳥「冠鸊鷉」進入繁殖期，出現「龐克頭」，模樣超可愛；至於國寶「藍腹鷴」也展開求偶行動，激動賣力演出「殭屍跳」，被前國健署長邱淑媞拍下難得的激跳求偶鏡頭。

春天來了，植物冒芽，動物繁殖求偶。從北方日本等地飛來的冠鸊鷉，以前曾在宜蘭出現過，但都只有1隻，這次首次來了2隻，最早出現在竹安河口，剩下1隻公鳥在礁溪鄉時潮村的王通塭一帶， 最近進入繁殖時節，出現繁殖羽，頭部下方的白羽變成深咖啡色「大鬍子」，頭上頂著「龐克頭」，姿態幽雅、悠游自在。

愛鳥攝影師周俊雄說，冠鸊鷉擅長潛水，通常單獨活動，捕食魚蝦、昆蟲及水中無脊椎動物，繁殖期會以企鵝姿勢站立水面，表演雙鳥並肩奔跑的「求偶舞」，不過牠們只是來台度冬，繁殖期就北返，台灣鳥友無緣見到這種求偶舞。

賴姓攝影師說，這兩天這隻「冠鸊鷉」正在練飛，應該準備北返了，但昨天一不小心撞到養殖池水管，整個倒頭栽，屁肢朝上掉落，讓人捏把冷汗。

此外，被譽為國寶鳥「藍腹鷴」台灣特有種，珍稀保育鳥類，2月至5月進入繁殖期，全身暗藍色的公鳥為了「把妹」大跳求偶舞，吸引母鳥注意，全套求偶舞大致分成6個步驟，從臉冠擴大直到最後的圍著母鳥搖動尾羽、環繞激跳，又被稱為「殭屍跳」。