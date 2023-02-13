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工建路天然氣破管 基市府開罰欣隆公司35萬元

中央社／ 基隆13日電

基隆市工建路一處天然氣管線11日遭挖破引發火勢，造成逾2000戶停氣，經搶修已恢復供氣。市長謝國樑今天說，市府將裁罰欣隆天然氣公司新台幣35萬元，並開會建立標準作業程序。

謝國樑在記者會表示，由於欣隆公司無法有效立即改善，現場討論數小時後，才在民間人士建議下擴大關閉天然氣規模，直到4小時後，才將民國68年建置現在已不用的中壓管線關閉，火勢才得以熄滅。

謝國樑指出，市府將依天然氣事業法規定，「輸儲設備有引起災害之虞時，天然氣事業應即採取必要之處置或改善措施」，若有違反規定，處30萬元以上、150萬元以下罰鍰，市府將裁罰欣隆公司35萬元，並要求改善災害應變措施。

謝國樑表示，市府將於17日上午9時邀請相關事業單位，無論民營或公營，只要有發生災害之虞，一定要建立起災害應變標準作業程序。從這起案例來看，可以說沒有任何標準作業程序，甚至還在尋找緊急聯絡人，會議結束後，市府會再判斷是否有必要將相關規定法制化。

謝國樑說，幸好這起事件有驚無險，沒有人員傷亡，附近住戶當天都想到高雄氣爆事件，假如災情有擴大之虞，後果難以想像。類似事件不能等閒視之，必須盡快建立災害應變措施，甚至只要相關單位的工程會影響民眾權利時，市府嚴格要求起碼一週前要公布停水、停氣、停電等。

市府工務處長陳耀川說明，市府將於17日邀請水、電、油、氣單位開會討論3項議題，第1，緊急應變計畫和標準作業流程，每個步驟都要清楚讓市府知道，並請相關單位提供名冊，建立緊急聯絡人機制。

陳耀川表示，第2，欣隆公司在這起事件一直覺得管線不在圖資內，應該不是欣隆公司的天然氣管線，但最後證實是欣隆公司的管線，市府希望相關單位都能找出老舊管線圖資並數位化；第3，水、電、油、氣單位只要有暫停供應情形，市府要求一定要公告7日以上，並加強宣導才可施工。

謝國樑 基隆 停電

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