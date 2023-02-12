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宜蘭櫻花大爆發 燈篙林道人車爭道

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
玉蘭茶園的山櫻花大爆發，非常美。圖／讀者提供
玉蘭茶園的山櫻花大爆發，非常美。圖／讀者提供

最近幾天天氣回溫，宜蘭各地櫻花盛開，包括台七丙省道的櫻花公路、大同鄉玉蘭茶園的櫻花都大爆發，還有少見的白色山櫻花也開得美；員山鄉燈篙林道今天更是擠滿遊客，人車爭道，遊客最好把車停在林道入口，下車走路賞花

位於三星鄉的台七丙線位於天送埤與長埤湖之間，路旁數百公尺的山櫻花綻放，由於這條道路屬於省道，道路夠寬，民眾停車在路邊賞櫻方便，更有人走進櫻花樹林裡，鋪塑膠布在樹下悠閒聊天， 台七丙線被譽為宜蘭最美的櫻花公路

此外，大同鄉的崙埤河濱公園、玉蘭茶園最近櫻花也盛開，大同鄉公所還舉辦春遊大同活動，歡迎遊客利用春天來賞花，安排春遊小旅行。

燈篙林道更適宜蘭縣非常受歡迎的賞櫻地點，位於宜蘭員山鄉崩山湖山區，海拔大約520公尺，燈篙林道原本是作為運送水果的產業道路，可供雙向通行，全長大約3.5公里，道路兩旁栽植各種櫻花。

今天假日、又是出太陽的好天氣，燈篙林道的櫻花美麗綻放，湧入人車，有人直接開車上去，造成人車爭道，交通打結，建議民眾把車子停在林道下方，使用步行方式上去賞花。

有遊客今天在崩山湖地區，看到罕見的「白色山櫻花」盛開，沈姓遊客表示，前幾年白色山櫻花開得不好，今年非常漂亮，難得一見。

員山鄉燈篙林道的櫻花盛開，可以沿路一邊步行走林道、一邊欣賞櫻花。圖／讀者提供
員山鄉燈篙林道的櫻花盛開，可以沿路一邊步行走林道、一邊欣賞櫻花。圖／讀者提供

員山鄉燈篙林道的櫻花盛開，吸引遊客前往賞花。圖／讀者提供
員山鄉燈篙林道的櫻花盛開，吸引遊客前往賞花。圖／讀者提供

員山鄉燈篙林道的櫻花盛開，吸引遊客前往賞花。圖／讀者提供
員山鄉燈篙林道的櫻花盛開，吸引遊客前往賞花。圖／讀者提供

台七丙省道兩旁的櫻花盛開，有宜蘭最美的櫻花公路之稱。圖／讀者提供
台七丙省道兩旁的櫻花盛開，有宜蘭最美的櫻花公路之稱。圖／讀者提供

玉蘭茶園的山櫻花大爆發，與茶園綠葉相襯，悠閒寧靜。圖／讀者提供
玉蘭茶園的山櫻花大爆發，與茶園綠葉相襯，悠閒寧靜。圖／讀者提供

台七丙省道兩旁的櫻花盛開，有宜蘭最美的櫻花公路之稱。圖／讀者提供
台七丙省道兩旁的櫻花盛開，有宜蘭最美的櫻花公路之稱。圖／讀者提供

員山鄉崩山湖地區罕見的白色山櫻花，今年開得美。圖／讀者提供
員山鄉崩山湖地區罕見的白色山櫻花，今年開得美。圖／讀者提供

員山鄉燈篙林道的櫻花盛開，人車爭道，建議遊客最好把車停在林道入口，下車走路賞花。圖／讀者提供
員山鄉燈篙林道的櫻花盛開，人車爭道，建議遊客最好把車停在林道入口，下車走路賞花。圖／讀者提供

櫻花 宜蘭 賞花

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