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「好有成就感！」太魯閣族新郎背新娘 體驗傳統部落婚禮
花蓮縣秀林鄉富世村可樂部落昨天有一場太魯閣族傳統婚禮，新郎尤黃柏碩以「巴卡（paga）」方式，背著新娘林怡妏走入婚禮會場，象徵男方有能力讓女方過好日子，肩負養家責任，完成「原汁原味」的婚禮，獲得滿堂采。
新郎尤黃柏碩是北部國民運動中心教練，體格壯碩，輕鬆用木製背架，背著身材高䠷的空姐新娘林怡妏走入婚禮會場，放下後黃直呼「背新娘好有成就感」，親友紛紛拍手叫好。
主婚人黃永寬發現太魯閣族文化式微，恢復傳統文化決定從自己兒女的婚禮做起，以族內傳統古禮辦婚禮，讓年輕人了解過去族人的結婚方式既浪漫又有意義。
太魯閣族文史工作室老師田貴實主婚，他說，早期太魯閣族婚禮都是以「巴卡」背新娘，即使男女雙方的住家再遠，或是新娘體重較重，新郎都要背新娘回家，不僅象徵翻山越嶺辛苦迎親成家，更代表男方有體力，能擔起養家的責任。
田貴實表示，族人認為婚後女方要到男方家中生活，失去一個勞力，早期男女交往過程中，男方須到女方家工作一段時間，稱為「服役婚」，彌補女方損失。
以前太魯閣族曾有搶婚習俗，常發生在慶典或祭儀活動中。田貴實說，若有男子中意女子，女子有意相從，之後男子再送女方家屬聘禮，但這種搶婚是建立在男女雙方相悅相愛的基礎上，被搶的女子有時還會裝成不願或哭泣的樣子。
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