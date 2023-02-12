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禁右轉卻亮綠燈箭頭...羅東民權路口標誌困擾外來客 議員籲改善

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
民眾開車行駛到宜蘭縣羅東鎮純精路與民權路口，到底能不能右轉民權路？由於禁止指示標誌與燈號不同調，搞得民眾霧煞煞。圖／截取呂惠卿臉書
民眾開車行駛到宜蘭縣羅東鎮純精路與民權路口，到底能不能右轉民權路？由於禁止指示標誌與燈號不同調，搞得民眾霧煞煞。圖／截取呂惠卿臉書

宜蘭羅東鎮腹地小、人車多，在純精路二段的北上慢車道與民權路旁有一面「禁止汽車右轉」標誌，交通號誌卻亮起「右轉」綠箭頭，外地人不知道常右轉邁向，被迫倒車，造成交通打結。議員要求縣府協調，勿讓民眾困擾。

羅東鎮因為面積不大，工商業繁榮，有些道路規劃成單行道，但是民眾開車北上到了羅東鎮純精二段慢車道與民權路時，由於指示標誌與紅綠燈交通號誌「不同調」，搞得用路人霧煞煞，且民權路不寬，開車右轉誤闖入民權路變逆向，看到對向來車嚇一跳，也造成交通打結。

民眾向縣議員呂惠卿反映，熟悉在地路況的用路人，開車從羅東鎮純精二段慢車道北上，不會右轉民權路，有些外來遊客看到紅綠燈的右轉燈就會開進去，致使交通打結。呂惠卿說，她已建議縣政府交通處等相關單位盡快討論出一個方案，讓用路人能夠明確的清楚辨識，以防再出現「走錯路而倒車」的道路堵塞情形發生。

縣政府交通處說，羅東鎮純精路屬於台9省道，由交通部公路總局第四區養護工程處負責管轄，四區處在路口設置禁止汽車右轉民權路的指示標誌，這是告訴開車的禁止右轉；但機車可以雙向通行民權路，所以會出現紅綠燈的右轉燈，如果民眾仍不清楚，相關單位近日將前往會勘，尋求解決之道。

羅東 紅綠燈 標誌 宜蘭

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