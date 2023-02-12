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有多少未爆彈？ 基市議員促天然氣管線總體檢 舊管重新建檔

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市七堵區工建路的天然氣舊管被鑿破「噴火」，欣隆天然氣公司3小時後才停氣讓火熄滅。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市七堵區工建路的天然氣舊管被鑿破「噴火」，欣隆天然氣公司3小時後才停氣讓火熄滅。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市七堵區有條停用的天然氣舊管被鑿破「噴火」，竟3小時後才停氣讓火熄滅。當地住戶人心惶惶，擔心地底還有更多「未爆彈」。基隆市副議長楊秀玉說，公共安全最重要，管線單位一定要總體檢，不能再發生類似危險狀況。

基隆市七堵區工建路一處社區施工接引汙水管時，鑿破地底仍輸送天然氣的舊管，引發火勢。欣隆天然氣公司逐步關閉瓦斯管線，3小時後關閉高壓氣閥，才停止供氣到舊管，讓火熄滅。

這起天然氣洩漏「火災」，延燒3小時才化解，讓基隆市長謝國樑和七堵區選出的4名議員不以為然，當地用戶也議論紛紛，慶幸沒有引發氣爆等更大的公共安全事件。

議員楊秀玉說，火災剛發生時，欣隆公司人員完全不知道有這條舊管存在，等到外界建議關閉「大開關」才化解危機。欣隆公司是不是沒有建置舊管檔案？基隆老舊管線到底有多少？如果再發生類似事故怎麼辦？除了欣隆公司，所有管線單位都應該總體檢，落實舊管建檔。

議員張耿輝也說，從這起事件可以看出舊管線管理很重要，天然氣、水、電等管線都與民眾生活息息相關，請市府督促公用事業業者全面去除舊管，防止可能的危險發生。

議員曾怡芳表示，六堵社區有非常多的廠商和住家，工建路幾天前先因工程開挖，造成地基下陷，昨晚又冒出不明火焰，民眾當然驚慌。希望市府協助督促相關業者落實公安要求，讓人民生活安心。

議員蔡旺璉說，感謝市長謝國樑昨天、今天都到現場關心這起公安事件，消防局也在第一時應變，灑水防護。「無名火」昨晚沒能馬上消除，但到今天應該「OK」了，讓住戶生活品質和起居安全有保障。

基隆市七堵區工建路的天然氣舊管被鑿破「噴火」，消防隊員灑水防護。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市七堵區工建路的天然氣舊管被鑿破「噴火」，消防隊員灑水防護。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市七堵區發生天然氣舊管被鑿破「噴火」事件，基隆市長謝國樑和七堵區選出的4名議員今天到場了解搶修進度。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市七堵區發生天然氣舊管被鑿破「噴火」事件，基隆市長謝國樑和七堵區選出的4名議員今天到場了解搶修進度。記者邱瑞杰／翻攝

謝國樑 公安 火災

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