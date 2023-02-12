明天就要開學 花蓮家扶助學紅包仍有近5成缺口

明天國中小與高中就要開學，花蓮卻有許多貧困家庭的孩子學費沒有著落，花蓮家扶中心透過「助學紅包」募集善款幫助孩子，但受到物價上漲等因素，今年僅募得701份紅包，比預計的1290份紅包還少了近5成。家扶中心舉辦義賣活動籌措費用，也盼大眾支持弱勢兒少。

家扶基金會調查，弱勢兒少受資源不足影響，近7成孩子自覺學習需幫助，逾5成對學習資源深感不足，特別是花蓮地狹人稠，資源分配不均，許多孩子為要分擔家計，放棄夢想提早出社會養家。「助學紅包」等獎助學金，成為支持孩子往目標邁進的動力，是促進弱勢兒少教育脫貧的重要基石。

花蓮家扶中心主任施政延表示，在地深耕57年，目前扶助3209位兒少家庭中，月收入約有近6成％未達2.5萬元，即便每天省吃儉用，仍難滿足孩子教育和學習上的需求。

家扶中心往年會在春節後的新學期前籌募助學紅包，今年因物價持續喊漲，籌措更加困難，施政延指出，今年需要1290份共1016萬元，目前僅收到701份、553萬，仍有近5成的缺口，盼大眾響應助弱勢孩子，同時中心也於縣內北中南區共5處舉辦「幸福兔gather」新春義賣活動，籌措到約8.6萬元。

家扶中心指出，今年高三的豪豪和弟弟、媽媽相依為命，雖然母親為了生計一人身兼多職，仍難以維持生活基本所需，上進的豪豪為分擔家庭經濟，假日特地返家陪媽媽上工，自己再利用零碎的時間學習，期待自己有朝一日成為電機工程師。今年他成功錄取國立大學理想科系，需要一份紅包的支持，幫助他往夢想繼續前進。