快訊

中職／就是贏不了 桃猿2：7輸羅德已吞石垣島9連敗

為搶功台灣搜救隊被土耳其客氣趕走？ 消防署：配合受災國

管中閔再憶台大校長遴選 轟教育部「推波助瀾」

車輛入金樽沙灘看陸連島貓洞 地方憂破壞生態

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
部分車輛駛入金樽沙灘，要到陸連島看貓洞。記者卜敏正／攝影
部分車輛駛入金樽沙灘，要到陸連島看貓洞。記者卜敏正／攝影

台東金樽海灘「金樽陸連島」，退潮網美拍照景點「貓洞」，不僅有遊客駕車入沙灘，日前還發現沙灘車業者載客營業，地方憂心頻繁進出破壞生態，要求鄉公所管制車輛進入營業；公所表示已發文東管處及縣府原民處，也呼籲民眾一起漫步海灘欣賞貓洞美景。

東河鄉金樽陸連島「貓洞」近期很夯，每逢假期就吸引許多遊客尋景探訪，遊客從停車處走到沙灘後，沿海灘再走10餘分鐘就可看到貓洞，退潮時還可跨越陸連島到貓洞拍照；但地方居民日前發現，部分遊客駕車進入，還有沙灘車業者利用假期收費，載遊客頻繁往來貓洞，憂心生態被破壞。

東河村長陳海峰表示，遊客要拍貓洞最佳時間點是在退潮，如果沙灘車這段時間載大量遊客往來，該處有很多海龜出沒，退潮沙灘生物必受到傷害，地方部落春節假期發現後，憂心業者連續假期又來，召開部落會議後一致同意，要求鄉公所等單位應限制沙灘車營業。

東海岸風景區管理處長林維玲說，業者營業占用台東縣政府用地，亦未獲得許可，不符合國家風景區沙灘車活動規定，已要求縣府處置，另相關人員若有汙染或破壞生態行為，另依相關條例研處。

東河鄉公所秘書李弘宇表示，金樽陸連島「貓洞」位於海岸上，權責管理單位是東海岸管理處及縣府原民處，公所已收到東河部落會議來文，將立即發文二單位處理，也呼籲來訪觀光客勿駕車進入、勿搭沙灘車，悠閒漫步沙灘、享受海風及東河美景。

金樽陸連島貓洞是近期網紅景點，吸引許多遊客到場拍照。記者卜敏正／攝影
金樽陸連島貓洞是近期網紅景點，吸引許多遊客到場拍照。記者卜敏正／攝影
金樽陸連島貓洞是近期網紅景點。記者卜敏正／攝影
金樽陸連島貓洞是近期網紅景點。記者卜敏正／攝影
金樽陸連島貓洞是近期網紅景點，吸引許多遊客到場拍照。記者卜敏正／攝影
金樽陸連島貓洞是近期網紅景點，吸引許多遊客到場拍照。記者卜敏正／攝影

沙灘 台東 國家風景區

延伸閱讀

新竹寶山擬試設垃圾子車 居民多認為便民但也憂心髒亂

80年首見！海量沙丁魚沖上沙灘 魚屍遍布200m看不到盡頭網嚇：要出大事了

台南黃金海岸打造海洋新樂園 預計今年底完工

同享少見黑沙灘 高雄旗津與鹿兒島南薩摩市締盟

相關新聞

車輛入金樽沙灘看陸連島貓洞 地方憂破壞生態

台東金樽海灘「金樽陸連島」，退潮網美拍照景點「貓洞」，不僅有遊客駕車入沙灘，日前還發現沙灘車業者載客營業，地方憂心頻繁進...

天然氣被鑿破起火、竟要3小時才能滅掉 謝國樑「發火」

基隆市一條天然氣舊管被人鑿破起火，欣隆天然氣公司短時間難以找出問題根源，3小時後關閉「大開關」才化解危機，但也造成2千多...

花蓮鼓勵兒童及50歲以上民眾打疫苗 接種送百元衛教品

花蓮縣衛生局曾針對縣內65歲以上未接種新冠疫苗、約1.5萬名長者，逐戶調查未接種原因，發現44％「擔心接種副作用」為最多...

礁溪溫泉游泳池水變冷了 礁溪鄉公所：池大放久也會涼

宜蘭礁溪溫泉游泳池整建後日前重新開放，但泳客發現水溫下降很多，甚至變冷水，懷疑是否礁溪溫泉區的水資源枯竭，抽用水井太多，...

東河泰源幽谷拉力賽行銷觀光 村民抱怨宣導不足

台東縣體育會賽車運動委員會昨起2天，在東河鄉泰源幽谷辦拉力挑戰賽，地方抱怨主辦單位和公所活動前沒做好宣導，賽車路段仍有安...

亂丟垃圾 基隆3月起加重裁罰

基隆市長謝國樑上任後提出「乾淨家園」願景，環保局規畫專案，3月1日起環保局取締亂丟垃圾等汙染行為，裁法金額2400元起跳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦