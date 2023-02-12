車輛入金樽沙灘看陸連島貓洞 地方憂破壞生態

台東金樽海灘「金樽陸連島」，退潮網美拍照景點「貓洞」，不僅有遊客駕車入沙灘，日前還發現沙灘車業者載客營業，地方憂心頻繁進出破壞生態，要求鄉公所管制車輛進入營業；公所表示已發文東管處及縣府原民處，也呼籲民眾一起漫步海灘欣賞貓洞美景。

東河鄉金樽陸連島「貓洞」近期很夯，每逢假期就吸引許多遊客尋景探訪，遊客從停車處走到沙灘後，沿海灘再走10餘分鐘就可看到貓洞，退潮時還可跨越陸連島到貓洞拍照；但地方居民日前發現，部分遊客駕車進入，還有沙灘車業者利用假期收費，載遊客頻繁往來貓洞，憂心生態被破壞。

東河村長陳海峰表示，遊客要拍貓洞最佳時間點是在退潮，如果沙灘車這段時間載大量遊客往來，該處有很多海龜出沒，退潮沙灘生物必受到傷害，地方部落春節假期發現後，憂心業者連續假期又來，召開部落會議後一致同意，要求鄉公所等單位應限制沙灘車營業。

東海岸風景區管理處長林維玲說，業者營業占用台東縣政府用地，亦未獲得許可，不符合國家風景區沙灘車活動規定，已要求縣府處置，另相關人員若有汙染或破壞生態行為，另依相關條例研處。