天然氣被鑿破起火 竟要3小時才能滅掉 謝國樑「發火」
基隆市一條天然氣舊管被人鑿破起火，欣隆天然氣公司短時間難以找出問題根源，3小時後關閉「大開關」才化解危機，但也造成2千多戶停氣。基隆市長謝國樑今天說，這次意外凸顯欣隆公司危機處理能力不足，近日將邀公用事業單位研議，建立更有效率的應變機制。
基隆市七堵區工建路一處社區施工接引汙水管時，包商從人行道地下鑽孔通往地下室時，鑿破金屬天然氣管路，引發火勢。
消防局獲報派員在人行道和地下室灑水降溫，欣隆公司也關閉輸送到這處社區的天然氣開關，但並未停氣，火勢未減，擴大停氣範圍仍一樣，最後關閉高壓幹管，火才熄滅。
這起事故造成七堵區六堵一街和二街、工建路、明德二路、泰安路、工東路共2千多戶無天然氣可用。火勢在3小時才熄滅引發民怨，有人說在地下室聞到瓦斯味，很擔心發生氣爆。
市府和欣隆公司原訂今天上午10點恢復供氣，經連夜查修，更換被鑿破處管路，測試沒再漏氣，欣隆公司提前在今天凌晨4點供氣，以利停氣範圍內的早餐店等用戶使用。
謝國樑表示，欣隆公司對於老舊管線掌握不足，才會導致無法迅速確認洩漏管線來源，化解危機。他已指示工務處研擬解決方案，近日邀集水、電、油、氣等公共管線事業單位，召開協調會議，落實管路圖資檔案管理作業，建立更積極有效的緊急應變標準作業程序（SOP），杜絕類似事件再度發生。
欣隆公司陳姓工務經理說，早年各地的天然氣管路圖都是以紙本單張保存，經逐張檢視比對，才查出被鑿破的天然氣管是民國68年間埋設，已停用但仍供氣的舊管。換管後重新供氣，方便住戶使用，但舊管也仍有天然氣，會再比對管路設計，從源頭阻絕天然氣輸入舊管。
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