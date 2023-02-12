快訊

師生走光！北巿私立立人高中槓教育局 建校70年確定停辦

牙齒沒刷乾淨可能引來心臟病？你可能不知影響心臟健康7件事

20多名親友死亡 淡水老街知名土耳其冰淇淋老闆打電話回家哭了

太魯閣族傳統婚禮揹新娘 考驗新郎體力

中央社／ 花蓮縣12日電

花蓮秀林鄉富世村可樂部落，昨天舉辦太魯閣族傳統婚禮，新郎尤黃柏碩以Paga「巴卡」揹著新娘林怡妏走進婚禮會場，沿途滿載著親友的歡聲笑語，完成「原汁原味」的傳統婚禮。

新郎尤黃柏碩是運動教練，體格健壯，揹著身材高挑的空姐新娘林怡妏，神情輕鬆走到會場，放下新婚妻子後說，「揹新娘好有成就感！」獲得滿堂喝采。

主婚人黃永寬體認到太魯閣族的文化式微，從自己兒女婚禮做起，以族人傳統古禮進行，也讓尚未結婚的年輕人了解，過去太魯閣族人結婚方式既浪漫又有意義。

太魯閣族文史工作者田貴實主持婚禮，他說，太魯閣族傳統婚禮的儀式中，新郎要以木製揹架揹新娘進場。在部落裡，不論男女雙方是否分住兩個山頭、或是新娘噸位重，新郎仍是要用揹架把新娘揹回家，這顯示男子有相當體力，象徵著往後有能力讓女方過好日子。

田貴實表示，族人非常重視婚禮的禮儀，因為婚禮是一個人離開家庭，組成聚落組織分子的重要過程，也是繁衍子孫很重要的環節。前提必須經雙方父母同意，男女雙方交往過程中，男方必須到女方家工作一段時間，稱為服役婚；由於婚後女方要到男方的家中生活，女方失去一個勞力，所以男方婚前必須到女方家勞動，以彌補女方的損失。

早期太魯閣族還曾有搶婚的習俗，田貴實指出，這種搶婚，通常是在慶典或祭儀活動中，男子中意女子，女子有意相從，之後男子再送女方家屬聘禮，但搶婚基本上是在男女雙方相悅相愛的基礎上，被搶的女子有時還會裝做不願意或者哭泣的樣子。

延伸閱讀

台灣燈會 原住民族「火光流轉」點亮台北夜空

T1聯盟／填補後場戰力 台啤英熊宣布簽下後衛梁浩真

春節10天何處去 玩賞國家公園美景先看這裡

《銀色翅膀》三個女人化敵為友的縝密復仇

相關新聞

天然氣被鑿破起火 竟要3小時才能滅掉 謝國樑「發火」

基隆市一條天然氣舊管被人鑿破起火，欣隆天然氣公司短時間難以找出問題根源，3小時後關閉「大開關」才化解危機，但也造成2千多...

花蓮鼓勵兒童及50歲以上民眾打疫苗 接種送百元衛教品

花蓮縣衛生局曾針對縣內65歲以上未接種新冠疫苗、約1.5萬名長者，逐戶調查未接種原因，發現44％「擔心接種副作用」為最多...

礁溪溫泉游泳池水變冷了 礁溪鄉公所：池大放久也會涼

宜蘭礁溪溫泉游泳池整建後日前重新開放，但泳客發現水溫下降很多，甚至變冷水，懷疑是否礁溪溫泉區的水資源枯竭，抽用水井太多，...

東河泰源幽谷拉力賽行銷觀光 村民抱怨宣導不足

台東縣體育會賽車運動委員會昨起2天，在東河鄉泰源幽谷辦拉力挑戰賽，地方抱怨主辦單位和公所活動前沒做好宣導，賽車路段仍有安...

亂丟垃圾 基隆3月起加重裁罰

基隆市長謝國樑上任後提出「乾淨家園」願景，環保局規畫專案，3月1日起環保局取締亂丟垃圾等汙染行為，裁法金額2400元起跳...

石垣市商品 蘇澳服務區展售3天

宜蘭蘇澳鎮與日本石垣市締結姊妹市28周年，推動貨貿交流，石垣市長中山義隆昨率近40人來到蘇澳，展售八重山黑糖、石垣牛肉派...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦