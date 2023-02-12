太魯閣族傳統婚禮揹新娘 考驗新郎體力

花蓮秀林鄉富世村可樂部落，昨天舉辦太魯閣族傳統婚禮，新郎尤黃柏碩以Paga「巴卡」揹著新娘林怡妏走進婚禮會場，沿途滿載著親友的歡聲笑語，完成「原汁原味」的傳統婚禮。

新郎尤黃柏碩是運動教練，體格健壯，揹著身材高挑的空姐新娘林怡妏，神情輕鬆走到會場，放下新婚妻子後說，「揹新娘好有成就感！」獲得滿堂喝采。

主婚人黃永寬體認到太魯閣族的文化式微，從自己兒女婚禮做起，以族人傳統古禮進行，也讓尚未結婚的年輕人了解，過去太魯閣族人結婚方式既浪漫又有意義。

太魯閣族文史工作者田貴實主持婚禮，他說，太魯閣族傳統婚禮的儀式中，新郎要以木製揹架揹新娘進場。在部落裡，不論男女雙方是否分住兩個山頭、或是新娘噸位重，新郎仍是要用揹架把新娘揹回家，這顯示男子有相當體力，象徵著往後有能力讓女方過好日子。

田貴實表示，族人非常重視婚禮的禮儀，因為婚禮是一個人離開家庭，組成聚落組織分子的重要過程，也是繁衍子孫很重要的環節。前提必須經雙方父母同意，男女雙方交往過程中，男方必須到女方家工作一段時間，稱為服役婚；由於婚後女方要到男方的家中生活，女方失去一個勞力，所以男方婚前必須到女方家勞動，以彌補女方的損失。

早期太魯閣族還曾有搶婚的習俗，田貴實指出，這種搶婚，通常是在慶典或祭儀活動中，男子中意女子，女子有意相從，之後男子再送女方家屬聘禮，但搶婚基本上是在男女雙方相悅相愛的基礎上，被搶的女子有時還會裝做不願意或者哭泣的樣子。