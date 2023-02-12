花蓮鼓勵兒童及50歲以上民眾打疫苗 接種送百元衛教品

花蓮縣衛生局曾針對縣內65歲以上未接種新冠疫苗、約1.5萬名長者，逐戶調查未接種原因，發現44％「擔心接種副作用」為最多。衛生局除了影音宣導外，宣布「6個月至11歲幼兒」及「50歲以上民眾」接種基礎劑或追加劑任1劑，即可獲得100元以下衛教品。

衛生局統計，截至2月8日，花蓮總人口數疫苗涵蓋率第1劑88.1%、第2劑83.0%、追加劑68.8%；「65歲至74歲」第1劑接種覆蓋率為87.6%；「75歲以上長者」為78.4%，相較全國接種覆蓋率落後。為鼓勵幼兒及長者盡速接種疫苗，縣府即日起至4月底，提供100元以下衛教品，也針對行動不便長輩提供多項服務措施。

衛生局表示，長者不接種新冠疫苗的原因，調查結果以「擔心接種副作用」最多占44%、「家人和親友不建議」占8.9%、「卧床或行動不便」占8.5%、」疫苗不信任」占4.9%、「交通不便」占0.7%。

衛生局為提升疫苗接種率，提供「護老計畫」多項服務，例如行動不便長者若是長照服務對象，可透過申請長照交通車、陪同接種服務；75歲以上長者若非長照服務對象，可由衛生所保健志工陪同前往至衛生所接種及安排到宅接種服務。

花蓮縣衛生局長朱家祥呼籲，疫苗接種是保護網，可降低感染及產生重症的風險，請家中尚未施打疫苗的長輩，透過縣府提供的服務措施，盡速完成接種得到保護力，打疫苗可電話預約或直接至38家合約診所及13鄉鎮市衛生所指定時段接種。