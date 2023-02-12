礁溪溫泉游泳池水變冷了 礁溪鄉公所：池大放久也會涼

宜蘭礁溪溫泉游泳池整建後日前重新開放，但泳客發現水溫下降很多，甚至變冷水，懷疑是否礁溪溫泉區的水資源枯竭，抽用水井太多，造成水溫不夠。礁溪鄉公所表示，溫泉區的地下水是溫的，抽起來注入游泳池，放久也會變涼；以前因泳池漏水，所以抽溫泉水挹注，才會比較溫。

礁溪鄉溫泉區的飯店及住商大樓林立，很多民眾感覺近年來的溫泉水不像以前充沛。礁溪鄉公所表示，礁溪溫泉是沒有像以前那麼溫，但是溫泉游泳池的水變得不溫，主要原因與溫泉水資源是否枯竭無關，而是營運操作使用方式。

礁溪溫泉游泳池是縣政府1990年籌劃興建，占地0.2公頃，除了游泳池，還有3個溫泉SPA池。過去因為漏水，礁溪鄉公所動工整修後於本月3日重新開放；不過，泳客發現溫泉游泳池水變涼了，游起來會冷，以前大約保持26度，現在10幾度、不到20度，旁邊的3個溫泉SPA池水溫正常，維持在40度。

鄉公所表示，游泳池位於礁溪轉運站後方，是在溫泉區邊緣並非溫泉核心區，水溫本來就沒有那麼夠，以前跟現在一樣都抽取來自地下的溫泉水，但這麼大池子，水放久總會變涼；過去因為池子漏水，所以不斷抽溫泉水挹注，水溫比現在高。至於旁邊的SPA池維持40度，是另外接了350公尺管線，接引核心區的溫泉過來。