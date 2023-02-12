東河泰源幽谷拉力賽行銷觀光 村民抱怨宣導不足

台東縣體育會賽車運動委員會昨起2天，在東河鄉泰源幽谷辦拉力挑戰賽，地方抱怨主辦單位和公所活動前沒做好宣導，賽車路段仍有安全及噪音問題；主辦單位說明，申請路線全長14公里實施封路、沒有民宅，居民前天所見車輛，是從集結點移動到比賽點路線、都限速30公里。

「目的在行銷地方特色！」東河鄉長葉啟伸說，相關路權申請縣府都同意，公所賽事前也向村長說明，東23線在3年前開通後，這是四年來首次辦活動，有機會讓更多人認識在地優美景色，也可做為鹿野熱氣球活動替代道路，村民若發現賽事違反規定、噪音歡迎提報，公所一定依法處理。

「申請路權時為何不宣導？」尚德社區發展協會理事長陳人鼎表示，主辦單位活動前要申請路權，也會提道安計畫，但為何事先沒宣導、沒開公聽會，只在活動路口插個路牌說明，村民得知要辦賽車活動，都憂心噪音和交通安全，前天集結大量車輛通過真的很吵。

尚德村長陳其清表示，鄉公所活動計畫時未主動宣導，本月3日春節年假後他經村民詢問，他去電公所後才了解，之後他才將相關訊息貼到村內群組，之後村幹事也有向比賽道路旁農舍等說明，但事前確實未到村內開說明會。

台東縣賽車運動委員幹事陳柏蒼表示，「台東晚崙西亞盃封路計時挑戰賽」昨起在東河鄉泰源村舉行2天，共有70輛來自全國各地賽車參賽，比賽地點在東23-1的0公里處到東40的2公里處，全長14公里封路競。

「村民可能誤會了！」陳柏蒼說明，這次賽事集結點設在20多公里外的金樽漁港，車隊出發到賽場時有前導車，規定速限30公里，警方也到場攔檢，但行經路線非比賽路線，村民可能看到那麼多車經過，以為就在這比賽。