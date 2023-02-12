花蓮催打疫苗 幼兒及逾50歲民眾接種送百元衛教品

提升幼兒及長者COVID-19疫苗接種覆蓋率，衛生局結合合約醫療院所及衛生所，6個月至11歲幼兒及50歲以上民眾接種基礎劑或追加劑任一劑，可獲新台幣100元以下衛教品。

疾病管制署東區管制中心主任簡大任日前拜訪花蓮縣衛生局長朱家祥，關心長者疫苗接種情形，對花蓮縣各項接種服務表示贊同及支持。

花蓮縣衛生局統計，截至民國112年2月8日，花蓮縣總人口數COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗涵蓋率第1劑88.1%、第2劑83.0%、追加劑68.8%；「65歲至74歲」第1劑接種覆蓋率為87.6%；「75歲以上長者」為78.4%，相較全國接種覆蓋率落後。

為鼓勵幼兒及長者儘速接種疫苗，花蓮縣政府從2月11日起到4月底特別提供100元以下衛教品，另外針對行動不便長輩提供多項服務措施。

花蓮縣衛生局表示，自去年年初已關注到長者接種情形，開始積極推動長者疫苗接種服務，為了瞭解長者不接種COVID-19疫苗的原因，也特別進行調查，以適時協助完成接種。

調查結果以「擔心接種副作用」最多占44%、「家人和親友不建議」有8.9%、「臥床或行動不便」有8.5%、「疫苗不信任」4.9%、「交通不便」0.7%。

對此調查結果，衛生局錄製長者COVID-19疫苗宣導短片，以5種族群語言於電視台、官網、YouTube及社群網站宣導，鼓勵長者及家人施打疫苗，更提供「護老計畫」多項服務，例如行動不便長者若是長照服務對象可透過申請長照交通車、陪同接種服務，75歲以上長者若非長照服務對象，可由衛生所保健志工陪同前往至衛生所接種及安排到宅接種服務。

朱家祥呼籲，疫苗接種是一種保護網，接種疫苗可降低感染及產生重症的風險，尤其針對長者，家中尚未施打疫苗的長輩，可以透過縣府提供的服務措施，儘速完成疫苗接種，儘早得到保護力。

疫苗施打可電話預約或直接至38家合約診所及13鄉鎮巿衛生所指定時段接受施打，相關資訊可至花蓮縣衛生局網站查詢。