影／基隆疑地下舊瓦斯管被挖破「發火」 585戶停氣搶修

基隆市七堵區工建路今天傍晚有瓦斯管線被挖破，導致起火。欣隆天燃氣公司關閉供氣管線，3個小時後火才熄滅。欣隆公司表示，當地共有585戶停止供氣，預計明天上午10點恢復供氣，測試有無洩漏，確保安全。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心傍晚5點38接獲報案，工建路有瓦斯管線破裂起火。消防局出動3個分隊30名隊員前往處理，灑水壓制，避免災情擴大。

欣隆天然氣公司陳姓經理說，關閉起火點大樓和鄰近的供氣開關，火勢仍在，消防局建議擴大關閉供氣管路，火勢在晚間8點40左右熄滅，研判是欣隆公司舊管線被挖破。

欣隆公司表示，目前停止供氣的用路包括六堵一街和二街、工建路、明德二路、泰安路、工東路約585戶。

基隆市長謝國樑今晚到新北市平溪區參加天燈節活動，得知有瓦斯管線出狀況，火勢難滅，從平溪前往工建路查看。瓦斯管線破損起火後，鄰近大樓住戶無天然氣可用，消防局和區公所疏散部分住戶到里民活動中心，並提供晚餐。