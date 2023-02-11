影／基隆疑地下舊瓦斯管被挖破「發火」 585戶停氣搶修
基隆市七堵區工建路今天傍晚有瓦斯管線被挖破，導致起火。欣隆天燃氣公司關閉供氣管線，3個小時後火才熄滅。欣隆公司表示，當地共有585戶停止供氣，預計明天上午10點恢復供氣，測試有無洩漏，確保安全。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心傍晚5點38接獲報案，工建路有瓦斯管線破裂起火。消防局出動3個分隊30名隊員前往處理，灑水壓制，避免災情擴大。
欣隆天然氣公司陳姓經理說，關閉起火點大樓和鄰近的供氣開關，火勢仍在，消防局建議擴大關閉供氣管路，火勢在晚間8點40左右熄滅，研判是欣隆公司舊管線被挖破。
欣隆公司表示，目前停止供氣的用路包括六堵一街和二街、工建路、明德二路、泰安路、工東路約585戶。
基隆市長謝國樑今晚到新北市平溪區參加天燈節活動，得知有瓦斯管線出狀況，火勢難滅，從平溪前往工建路查看。瓦斯管線破損起火後，鄰近大樓住戶無天然氣可用，消防局和區公所疏散部分住戶到里民活動中心，並提供晚餐。
謝國樑說，欣隆公司已將管線關閉，民眾也陸續回到家中。業者今晚會連夜搶修，但工程結束時，不用急著恢復供氣檢測，免得如果又有問題，又要疏散民眾。欣隆公司預計明天上午10點起安排恢復供氣及測試，確保管線是否安全無虞。
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