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廟埕辦桌討論議題 宜蘭造鄉團團團文化論壇發表成果

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
文化局在利澤老街舉辦造鄉團團團最後1場文化論壇，同步推廣文化市集，展售在地優質商品。記者陳敬丰／攝影
文化局在利澤老街舉辦造鄉團團團最後1場文化論壇，同步推廣文化市集，展售在地優質商品。記者陳敬丰／攝影

宜蘭「造鄉團團團文化論壇」邀請地方青年，討論青年返鄉、創業時遭遇的問題，以及如何建立支持系統。文化局今天在利澤老街舉辦最後1場論壇，吃辦桌討論，彙整6大問題與3大建議，現場有文化市集與街區策展，展示論壇成果並販售在地優質食品。

文化局2021年舉辦蘭陽起議文化論壇，去年秋天續辦，命名「造鄉團團團文化論壇」，聚焦於青年返鄉、留鄉與移居，和從事地方工作遇到的困難，在各地辦理公民論壇、社區走讀等活動，補助地方青年創業收集意見，並在校園推廣。

文化局今天舉辦最後1場論壇是整個活動的成果發表會，上午9時半開始，帶民眾深度導覽永安宮、52甲溼地、河港鴨母船5條路線；中午在廟埕開吃辦桌，指出以往論壇辦在室內，談話者與參與者有象徵性距離，這次用不一樣的方式讓參與者感受，文化就在生活中，

與談青年指出，目前遇到6大問題：藝文推廣連接不足、資源建構欠缺整合與透明化、缺乏在地中介組織、社區支持不足、無法與學校連結、地方組織複雜難以進入；並提出3項建議：強化政府媒合功效與尋求民間資源、透過中介組織建立支持系統、創造多元路徑讓青年參與文化事務。

縣長林姿妙扮作文化總鋪師，用高麗菜、鹽巴、蝦米、胡椒粉與芹菜珠象徵5個青年返鄉關鍵：藝文環境、資源平台、社群系統、文化行動、中介組織，炒出1道「地方味炒米粉」，希望系列活動能讓公民由下而上參與政策討論，實踐宜蘭文化生活圈。

與談青年指出，目前遇到6大問題並提出3項建議。圖／宜蘭縣文化局提供
與談青年指出，目前遇到6大問題並提出3項建議。圖／宜蘭縣文化局提供
縣長林姿妙化身文化總鋪師，炒出地方味炒米粉。圖／宜蘭縣文化局提供
縣長林姿妙化身文化總鋪師，炒出地方味炒米粉。圖／宜蘭縣文化局提供
文化局今天舉辦最後1場論壇是整個活動的成果發表會，在廟埕吃辦桌討論議題。圖／宜蘭縣文化局提供
文化局今天舉辦最後1場論壇是整個活動的成果發表會，在廟埕吃辦桌討論議題。圖／宜蘭縣文化局提供

青年 團團 文化局

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