花蓮寄養家庭授證 縣府招募新血

花蓮縣每年投入逾2000萬元照顧失依兒少，但和全台相同，都面臨寄養家庭老齡化的問題。縣府今年再度調高寄養生活費，其中未滿2歲幼童更優於中央規定，也擴大開放單身、單親、專業人士參與，鼓勵更多人加入。

花蓮縣每年因受虐、被遺棄、父母入獄或無力扶養等因素需要安置的兒少約200人，其中50多人受到寄養家庭照顧，今年雖有3戶退休，但也有新血加入，目前有47戶接受專業訓練及通過縣府審核，擔負起寄養家庭重任，縣府今天舉辦授證儀式，由社會處長陳加富授證給寄養家庭。

縣府社會處表示，從民國73年起委託花蓮家扶中心開辦寄養家庭訓練課程，並招募寄養家庭，為讓寄養家庭更有餘裕照顧孩子，縣府逐步因應中央規定，調升寄養生活費。

今年再度調整，兒童每月2萬5614元、少年每月2萬8460元，比去年每月約增加2000元，若照顧特殊或身障的孩子，每月增加2846元。至於未滿2歲幼兒則增加4186元，優於中央規定。縣府也提供家庭喘息服務、到宅親職指導、紓壓課程及健康檢查等配套支持措施。

花蓮縣寄養家庭照顧者年齡以56至65歲間最多，寄養家庭有老齡化趨勢，在職的寄養家庭逐年退休，今年就有3戶退休，因此縣府開放單身、單親、專業人士（幼保、社工）擔任，今年加入的3戶，有雙親家庭、專業人士，年齡約在50歲左右。

花蓮家扶中心主任施政延表示，成為寄養家庭依法必須遵守保密隱私規範，也會提供照顧安置費及專業社工團隊支持，並開辦提供創傷兒少照顧的親職認知與技巧學習等課程，縣府及家扶會做寄養家庭的強力後盾。