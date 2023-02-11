締結姊妹市28周年 蘇澳服務區連3天展售日本石垣市商品

宜蘭蘇澳鎮與日本石垣市締結姊妹市28周年，推動貨貿交流，冬山鄉共襄盛舉，今天石垣市長中山義隆親率近40人來到蘇澳，展售八重山黑糖、石垣牛肉派餅等產品，蘇澳鎮長李明哲11月將回訪，也希望透過這次活動，募集禦寒物資捐助土耳其震災。

展售會今天在國道5號蘇澳服務區登場，持續3天，商品包括長壽藻黑糖、八重山黑糖等香氣足、略帶苦味的石垣代表性黑糖，檸檬汁、芒果汁等產地現榨果汁，石垣鹽奶油捲、石垣牛肉派餅等特色點心，以及摻入石垣鹽的珊瑚の雫牙膏，總共60項商品。

蘇澳鎮公所邀請文化國中直笛團、育英國小舞龍隊今早到蘇澳服務區表演開場，八重山台灣國際觀光大使日籍藝人梨梨亞主持，樂天啦啦隊員筠熹、卉妮助陣熱舞。本欲展售的招牌石垣牛因檢疫標準提高無法來台，日方還是提供A5級和牛現場燒烤，陣陣飄香令人食指大動。

李明哲說，2市鎮84年結盟以來，從官方拜會、民間農漁會訪問、教育交流，「一步一腳印」，今年終於達成貨貿合作，意義非凡；冬山鄉長林峻輔表示，蘇澳與冬山是兄弟鄉鎮，藉這次機會合作推動跨國貿易，希望讓冬山紅茶代替洋酒，進軍日本與石垣牛搭配。

中山義隆說，疫情緩和後石垣觀光人潮回流，石垣市立即推動台日貨貿，今天的展售會是歷史性的時刻，台日兩國的「農林水產品能跨越語言隔閡」，一同開創商機。11月是石垣島祭，將邀李明哲組團到當地展售魚精、米餅、冬山茶等商品。