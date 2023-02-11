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謝國樑要讓民眾有感！基隆未禮讓行人、亂丟垃圾3/1起大執法
基隆市長謝國樑上任後提出「乾淨家園」、「友善行人」兩項願景，環保局和警察局分別規畫專案，3月1日起環保局取締亂丟垃圾等汙染行為，裁法金額將提高到從2400元起跳。警方2月勸導和取締並行，已開出200多張罰單，3月起全面直接舉發違規。
謝國樑今年1月3日主持市政會議後，宣示透過拍攝宣傳短片、提高罰鍰基準及加強科技執法措施，維護市容，打造乾淨家園。1月17日市政會議後，謝國樑又提出友善行人政策，呼籲車輛行經路口應禮讓行人，並由警方在重點路口加強勸導取締。
警察局前天召開行人友善專案會議，警方1月間提報10處重點路口執勤，2月1日起再增10處路口，每天上午10點到中午12點，下午2點到4點編排警力執法。警察局長張樹德表示，目前執勤勸導和取締並重，3月1日起將全面執法，舉發未禮讓行人的駕駛人。
環保局今天表示，依據環保署「違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則」，亂丟垃圾、丟棄菸蒂、吐檳榔汁（渣）、吐痰、寵物便溺未清除，以及路面、水溝汙染等常見環境汙染行為，過去初犯多裁罰1200元，3月1日起將加重裁罰2400元，情節重大者再提高處分金額，遏止違規行為。
環保局說，將家庭垃圾丟置在公共區域，或是把自家垃圾堆積影響到公共衛生，也可能涉及違規，請民眾不要以身試法。被查獲隨地吐檳榔汁、檳榔渣的民眾，除了罰款，還要接受「戒檳班」講習4個小時課程。
環保局長馬仲豪表示，為了達成乾淨家園目標多管齊下，包括清潔隊員每天清掃街道，稽查人員不定時稽查、巡查及透過監視錄影蒐證取締，確保市容，還給市民乾淨的生活環境。
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