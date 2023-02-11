雲林輪椅舞團千山萬水跋涉 台東後山2度巡演共同築夢

4年前一場輪椅舞蹈巡演，牽起了台東和雲林兩地的百里情緣，也讓台東身障者見識輪椅世界的無限可能，雲林舞團昨天應白永恩神父基金會之邀重回台東，高水準演出，贏得的不僅只是掌聲而是更多的感動，更有意共同合作催生台東舞團的創立，為後山搭起輪椅舞蹈的新舞台。

來自雲林縣的中華民國輪椅體育運動舞蹈協會4年前在前理事長蔡秀慧帶領下，展開全國關懷之旅，由蔡秀慧親自調教的20多名輪椅舞者，組團從後山南迴出發，到各養護中心或養老院巡演，一場場精彩的輪椅舞演，讓身心障礙者與長者大開眼界，體認輪椅上的世界，仍有無限的可能。

雲林舞團應台東白永恩神父基金會邀請，長途跋涉昨天重返台東，在賓茂活動中心籃球場展開一場別開生面、精彩絕倫的輪椅舞蹈表演。讓來自大武、賓茂、金崙的身心障礙者，與金峰日照、金崙文健站、賓茂文健站、沐風關懷中心、課輔班國小生一起觀賞，見識「坐著輪椅也能跳舞」。

動感十足的輪椅鬥牛組曲拉開序幕，浪漫優雅的華爾滋、熱情活力的恰恰與森巴，一支支曼妙的舞曲，舞者旋轉擺身，動作柔曼俐落，輪子替代雙腿，照樣舞出挺立身姿，讓全場感受出雲林舞團精實深厚的舞蹈底蘊。白永恩基金會金崙友善工坊身障者也以洋蒽植物染帕巾與現烤雞蛋糕反饋舞者。

基金會台東辦公室主任林秀慧表示，4年前輪椅體育運動舞蹈協會巡演的第一站就選擇來南迴地區以舞關懷身心障礙朋友，讓大家大開眼界，也受到鼓舞，如今藉由生活技能學習，已能創作許多手作物品、烤出美味雞蛋糕；如今疫情舒緩，剛過完年舞團立刻遠從雲林重返台東演出，大家非常感動。

「跳舞和做公益一樣，沒有年齡限制，也沒有終止的一天」輪椅舞蹈協會理事長黃美蘭表示，舞團志工有年高7旬的阿嬤也有僅10歲小女孩，協會希望今年至少辦20場公益演出「跳舞是件很開心的事，舞蹈讓身障朋友能舞出自信、帶來健康生活，更因助人而舞出生命力」。

舞團總教練蔡秀慧說，輪椅舞蹈協會以關懷及推廣輪椅體育運動舞蹈為宗旨，成立6年來，從雲林出發帶領40多位志工走遍全國各鄉鎮社福機構、監獄關懷弱勢，公益演出場次已超過200多場，關懷人數達2萬多人。

林秀慧也說，，白永恩神父基金會為讓身障者與弱勢家庭重拾應有的基本生活，志工每天穿梭在太麻里、金峰、大武、達仁部落，送進物資與關懷，載著服務對象走出部落開拓學習，每天行駛300多公里1年7萬7千公里，足以環台70圈就為服務120位弱勢朋友。

服務過程中看見部落裡有許多行動不便的身障者，林秀慧說，他們不是自願封閉自己，也絕非是家庭或社會的負擔；但通往樂天笑容和生活正軌的路上，需要一些努力。