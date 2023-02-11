四接他提海嘯說惹議 港航批「看資料定生基隆港生死」
四接東移案靠近基隆港港嘴，基隆港航人士憂心嚴重影響基隆港商船、郵輪進出恐滅港。台中資深引水人中華民國船長公會理事長黃玉輝昨天說，以台中港為例，只要配套做好沒問題，「如果要滅港的話，大概只有海嘯能夠做得到」。但他的說法遭基隆港航人士質疑，批「看資料定基隆港的生死」。
黃玉輝昨在「震傳媒」接受主持人黃光芹節目「新聞不芹菜」訪問時表示，基隆港環境條件比台中港好，且大部分天然氣接收站都是設在港嘴，是最捷便、方便管理、經濟的方案。
黃玉輝說，他親自操作過100次以上的LNG船（液化天然氣載運船），若以基隆港在港嘴與台中港在港內設接收站比較，基隆港從領港再到碼頭邊只要30分鐘，而台中港從領港開到裡面需要50分鐘。基隆港環境條件比台中港好，也不像台中港要從外面一直轉才會轉到碼頭邊。
針對會有大浪湧進等危險，黃玉輝表示，港口設計會考量1年裡出現最多次的風向，颱風天因風向不固定會封港，船隻也不能去進出。
基隆市船務代理公會前理事長曹育民回應表示，不否認黃玉輝在台中當引水人的專業，但談基隆港並不能只是看資料，而是要經驗值，「不能用他想的，就來定基隆港的生死」。
曹育民表示，港埠經營不是黃玉輝的專業，拆了防波堤湧浪不會增加嗎？台中港不是基隆港，環境條件完全都不同，怎可相提並論？批黃玉輝在台中很有專業，但完全不熟基隆港，也不不知基隆港實際的環境條件，海象萬變，看資料就能判斷各種情況？
基隆護海公投領銜提案人王醒之表示，用台中港的現況來比較基隆港是不合宜的，除了各種先天條件的差異外，LNG船未來若進入基隆港就是必須要與其他船舶共用航道，因為基隆港的港嘴僅260公尺寬。這對於基隆港「國際商港」、「郵輪母港」的港口定位而言全然矛盾。
王醒之也指出，節目訪談過程中也是選擇性地揭露資訊，完全不提在水工試驗中基隆港會因為四接的興建而造成港區內靜穩度的下降，港內的波高會增加一倍，這對目前已經斷纜事件頻傳的基隆港來說就是雪上加霜；也完全未提操船試驗中，西堤拆除100米的條件下只有43%的成功率、西堤全部拆除的條件下就算有高超技術的拖船協助，仍有10%碰撞或高風險操船的紀錄。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言