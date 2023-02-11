四接他提海嘯說惹議 港航批「看資料定生基隆港生死」

四接東移案靠近基隆港港嘴，基隆港航人士憂心嚴重影響基隆港商船、郵輪進出恐滅港。台中資深引水人中華民國船長公會理事長黃玉輝昨天說，以台中港為例，只要配套做好沒問題，「如果要滅港的話，大概只有海嘯能夠做得到」。但他的說法遭基隆港航人士質疑，批「看資料定基隆港的生死」。

黃玉輝昨在「震傳媒」接受主持人黃光芹節目「新聞不芹菜」訪問時表示，基隆港環境條件比台中港好，且大部分天然氣接收站都是設在港嘴，是最捷便、方便管理、經濟的方案。

黃玉輝說，他親自操作過100次以上的LNG船（液化天然氣載運船），若以基隆港在港嘴與台中港在港內設接收站比較，基隆港從領港再到碼頭邊只要30分鐘，而台中港從領港開到裡面需要50分鐘。基隆港環境條件比台中港好，也不像台中港要從外面一直轉才會轉到碼頭邊。

針對會有大浪湧進等危險，黃玉輝表示，港口設計會考量1年裡出現最多次的風向，颱風天因風向不固定會封港，船隻也不能去進出。

基隆市船務代理公會前理事長曹育民回應表示，不否認黃玉輝在台中當引水人的專業，但談基隆港並不能只是看資料，而是要經驗值，「不能用他想的，就來定基隆港的生死」。

曹育民表示，港埠經營不是黃玉輝的專業，拆了防波堤湧浪不會增加嗎？台中港不是基隆港，環境條件完全都不同，怎可相提並論？批黃玉輝在台中很有專業，但完全不熟基隆港，也不不知基隆港實際的環境條件，海象萬變，看資料就能判斷各種情況？

基隆護海公投領銜提案人王醒之表示，用台中港的現況來比較基隆港是不合宜的，除了各種先天條件的差異外，LNG船未來若進入基隆港就是必須要與其他船舶共用航道，因為基隆港的港嘴僅260公尺寬。這對於基隆港「國際商港」、「郵輪母港」的港口定位而言全然矛盾。