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不能打噴嚏放屁 花蓮卓溪舉辦小米播種祭傳承布農文化

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣卓溪鄉今天依古禮舉辦「小米播種祭」，傳承布農族文化，祈求作物豐收。圖／卓溪鄉公所提供
花蓮縣卓溪鄉今天依古禮舉辦「小米播種祭」，傳承布農族文化，祈求作物豐收。圖／卓溪鄉公所提供

花蓮縣卓溪鄉是以布農族的原鄉，每年2、3月的小米播種祭是重要祭儀，為了傳承文化，鄉公所今天舉辦小米播種祭，部落老幼族人一起播種，鄉長田桂花說，雖然鋤頭很重，但盼望小米豐收，布農族文化可以傳承。

卓溪鄉小米播種祭暨農特產品觀光行銷活動今天在卓清村清水部落舉行，邀請牧師和頭目祈福，太平國小師生也參與祭儀，認識布農族的傳統文化，以及與大自然共處的智慧。

鄉公所表示，小米播種祭是布農族人最重要的歲時祭儀之一，每年約從農曆春節期間開始，舉行的時間不一定，是依照夢占的方式來決定，若是凶夢就不能播種，一定要等到出現吉夢，隔天才能播種小米，早年活動為期15天，這次活動簡化為1天。

卓清村前村長何成忠今天也參與祭儀，他說，小米是布農族的主食，從開墾、播種、除草到收成，都有祭儀，播種更是重要，祭儀中有諸多禁忌，有經驗的耆老在前撒種，後方族人排成一排向前翻動泥土，過程中不能隨便打噴嚏、放屁，鋤頭不能相碰，否則小米就會生長不良，或被鳥兒吃光。藉由播種祭，祈求上天、祖靈照顧族人，希望「小米茂盛向海一樣那麼大、收穫像山一樣豐盛」。

鄉長田桂花說，播種祭也象徵農事展開，前鄉長呂必賢多年以來都推動播種祭，今年公所也依古禮舉行，希望族人能更深刻地了解布農族的文化，公所也會將祭儀拍成影片，放在官網，讓無法前來參與的族人，也能透過線上了解和學習。

花蓮縣卓溪鄉今天依古禮舉辦「小米播種祭」，傳承布農族文化，祈求作物豐收。圖／卓溪鄉公所提供
花蓮縣卓溪鄉今天依古禮舉辦「小米播種祭」，傳承布農族文化，祈求作物豐收。圖／卓溪鄉公所提供
花蓮縣卓溪鄉今天依古禮舉辦「小米播種祭」，傳承布農族文化，祈求作物豐收。圖／卓溪鄉公所提供
花蓮縣卓溪鄉今天依古禮舉辦「小米播種祭」，傳承布農族文化，祈求作物豐收。圖／卓溪鄉公所提供
花蓮縣卓溪鄉今天依古禮舉辦「小米播種祭」，傳承布農族文化，祈求作物豐收。圖／卓溪鄉公所提供
花蓮縣卓溪鄉今天依古禮舉辦「小米播種祭」，傳承布農族文化，祈求作物豐收。圖／卓溪鄉公所提供

布農族人 鄉長 花蓮

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