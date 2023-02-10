七堵工建路自來水漏水路基掏空 恐危及一旁大樓安全

基隆市政府在工建路進行汙水下水道接管工程，今天在開挖時發現人行道下方的自來水管漏水嚴重，路基有被掏空的情況，由於旁邊緊臨一棟大樓，恐危及地基安全，水公司已緊急修復破漏水管。

市府自8日起到七堵區工建路進行汙水幹管開挖工程，今天開挖時工作人員發現淹水嚴重，馬路及人行道下方積了很多水，今天並無下雨，經開挖查看，發現水是從一條自來水管不斷漏出。

由於掏空的地方就在人行道下方，緊臨旁邊一棟公寓大樓，有上百住戶，住戶看到都嚇了一大跳，擔心大樓地基受影響。水公司獲報趕至，發現確有破漏，但不是汙水下水道工程造成，已緊急修復水管，研判已漏水一段時間。