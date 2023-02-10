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七堵工建路自來水漏水路基掏空 恐危及一旁大樓安全

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
七堵工建路自來水漏水掏空，危及一棟大樓地基安全。記者游明煌／攝影
七堵工建路自來水漏水掏空，危及一棟大樓地基安全。記者游明煌／攝影

基隆市政府在工建路進行汙水下水道接管工程，今天在開挖時發現人行道下方的自來水管漏水嚴重，路基有被掏空的情況，由於旁邊緊臨一棟大樓，恐危及地基安全，水公司已緊急修復破漏水管。

市府自8日起到七堵區工建路進行汙水幹管開挖工程，今天開挖時工作人員發現淹水嚴重，馬路及人行道下方積了很多水，今天並無下雨，經開挖查看，發現水是從一條自來水管不斷漏出。

由於掏空的地方就在人行道下方，緊臨旁邊一棟公寓大樓，有上百住戶，住戶看到都嚇了一大跳，擔心大樓地基受影響。水公司獲報趕至，發現確有破漏，但不是汙水下水道工程造成，已緊急修復水管，研判已漏水一段時間。

住戶說，漏水掏空處離地基很近，擔心被波及，要求要加固，保障大樓地基安全，幸好及時發現，掏空處離地基還有一段距離。市府表示，汙水下水道工程施工單位先利用開挖的混凝土回填路基，工程完工後會一併加固地基。

七堵工建路自來水漏水掏空，危及一棟大樓地基安全。記者游明煌／攝影
七堵工建路自來水漏水掏空，危及一棟大樓地基安全。記者游明煌／攝影

人行道 漏水 掏空

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