義務人的孩子也要妥善學習 宜蘭分署偏鄉送桌椅文具

無力繳納政府罰款的家庭，往往難以提供孩子好的學習環境，行政執行署宜蘭分署去年到大同鄉巡迴服務，發現身揹罰款的義務人家庭弱勢情況，邀請秀春教育基金會共同募集物資，捐贈12名孩子各1組書桌椅、台燈、字典與文具，除展現公義，也落實關懷。

宜蘭分署為保障偏遠地區義務人的權利，長年進行行政執行愛心巡迴服務，主動到不方便前往分署的民眾左近，關心狀況以及讓他們繳納罰款。去年11月分署長吳廣莉到大同鄉巡迴服務時，從鄉公所得知，義務人多是打零工，經濟弱勢，有些還是隔代教養家庭，孩童學習環境亟待改善。

宜蘭分署與大同鄉公所和秀春基金會合作，鄉公所挑選出符合條件的義務人孩童，共8戶12人，都是國中小學生，分署書記官實際訪視後，再由分署與秀春基金會共同募資，籌得書桌椅及文具等學習用品，2月9日上午送往偏鄉。