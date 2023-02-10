基隆大停水太倉促延後1周 謝國樑：以後至少1周前通知

自來水公司第一區管理處辦理基隆市仁愛橋汰換管線工程，原訂12日晚間9時到13日晚間8時，共計23小時，有1萬8000戶停水，水壓降低有4萬戶，影響5個行政區，5萬8千戶。市長謝國樑認為公布時間太倉促，戶數又多，經協調後，水公司決定延後1周，改到19日到20日停水。

謝國樑指出，自來水公司倉促發布停水公告，可能會造成部分民眾因接受訊息落差，而導致沒有時間儲水，經了解後，馬上聯繫自來水公司總經理李嘉榮，協調後將原本後天晚間停水，延後一星期。

謝國樑表示，未來針對自來水大範圍停水案件，會特別要求水公司提早1周以上，先完成公告並與市民加強說明宣導後，才能辦理停水作業，避免影響民眾用水權益。

第一區管理處今晚說明，因實施600mm新舊管線聯絡施工，基隆市政府體恤市民接受訊息倉促，儲水不及，停水作業，延至2月19日晚間9時起，至2月20晚間8時止。

水公司表示，停水戶數1萬8000戶，包括海濱里、建國里、砂灣里、真砂里、中砂里、中船里、入船里、義重里、正義里、信義里、林泉里、虹橋里、水錦里、智仁里、福仁里、誠仁里、吉仁里、育仁里、英仁里、龍門里、德厚里、曲水里、獅球里、仁壽里、仁義里、義昭里、義幸里、義民里、義和里、智慧里、智誠里、禮儀里、禮東里、信綠里、東信里、東光里、東明里、東安里、孝忠里、孝深里、新建里、安民里、安平里、中山里、民治里、中興里、仁正里、健民里、通化里、居仁里、通明里、和平里、仙洞里、太白里、西康里、西定里、西華里、西榮里、西川里、定國里、定邦里、慈仁里、安和里、樂一里。

減壓供水4萬戶，包括正濱里、中正里、中濱里、正砂里、正船里、港通里、德義里、花崗里、和明里、忠勇里、玉田里、仁德里、博愛里、崇文里、文安里、兆連里、書院里、朝棟里、光華里、明德里、同風里、文昌里、新店里。