卓溪布農族播種祭嚴肅進行 嬉鬧會讓小米長不好

中央社／ 花蓮縣10日電

花蓮卓溪鄉清水部落今天舉行布農族播種祭，頭目向祖靈祈福後，由耆老撒下小米種子，族人拿著鋤頭翻土，過程中需嚴肅隆重，若嬉鬧、放屁或鋤頭相碰等，都會讓小米生長不良。

布農族播種祭約在每年2至3月間舉行，卓溪鄉公所今天在清水部落舉行播種祭暨觀光行銷活動，現場也有傳統煮小米教學。

清水部落布農族長老何成忠說，過去小米是布農族的主食，從開墾、播種、除草到6月的收成都有一系列的祭儀，其中播種祭最為重要，頭目會向祖靈祈福，希望今年農作物豐收，族人都能溫飽。

何成忠說，播種祭由有經驗的耆老在前撒種，若經驗不足，會導致小米分散不平均，後方族人排成一排向前翻動泥土，過程中必須嚴肅，不能嬉笑、打噴嚏、放屁，鋤頭不能相碰，否則都會讓小米生長不良或被小鳥吃光。

回鄉參加的播種祭的大三學生李揚說，以前沒有學習過，特別趁寒假到部落參加，原來從開墾、撒種到收成期間都有祭儀跟禁忌，覺得收穫很多，未來有機會還會再回來學習。

卓溪鄉長田桂花說，除了祈福小米豐收，也象徵一年的農事即將展開，邀請鄰近師生、青年向長輩學習傳統祭儀，相關布農族祭儀也會拍攝成影片，放在公所官網，讓沒辦法前來的族人也能線上學習。

布農族 花蓮 寒假

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