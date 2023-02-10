卓溪布農族播種祭嚴肅進行 嬉鬧會讓小米長不好
花蓮卓溪鄉清水部落今天舉行布農族播種祭，頭目向祖靈祈福後，由耆老撒下小米種子，族人拿著鋤頭翻土，過程中需嚴肅隆重，若嬉鬧、放屁或鋤頭相碰等，都會讓小米生長不良。
布農族播種祭約在每年2至3月間舉行，卓溪鄉公所今天在清水部落舉行播種祭暨觀光行銷活動，現場也有傳統煮小米教學。
清水部落布農族長老何成忠說，過去小米是布農族的主食，從開墾、播種、除草到6月的收成都有一系列的祭儀，其中播種祭最為重要，頭目會向祖靈祈福，希望今年農作物豐收，族人都能溫飽。
何成忠說，播種祭由有經驗的耆老在前撒種，若經驗不足，會導致小米分散不平均，後方族人排成一排向前翻動泥土，過程中必須嚴肅，不能嬉笑、打噴嚏、放屁，鋤頭不能相碰，否則都會讓小米生長不良或被小鳥吃光。
回鄉參加的播種祭的大三學生李揚說，以前沒有學習過，特別趁寒假到部落參加，原來從開墾、撒種到收成期間都有祭儀跟禁忌，覺得收穫很多，未來有機會還會再回來學習。
卓溪鄉長田桂花說，除了祈福小米豐收，也象徵一年的農事即將展開，邀請鄰近師生、青年向長輩學習傳統祭儀，相關布農族祭儀也會拍攝成影片，放在公所官網，讓沒辦法前來的族人也能線上學習。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言