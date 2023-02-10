礁溪二龍之心親子公園遊客絡繹不絕　鄉公所闢建停車場

宜蘭礁溪鄉「二龍之心」親子公園是利用國5高架路線底下遮雨區，由公所闢建的全齡共享遊憩區。去年6月啟用後遊客絡繹不絕，甚至吸引遊覽車組團到訪，為解決停車問題，鄉公所預計下月動工興建停車場，端午節前完工，讓民眾停車更方便。

礁溪鄉二龍村傳承224年二龍競渡，每年端午節由當地的淇武蘭與洲仔尾兩個庄頭組隊，在二龍河以特殊造型的龍舟比賽，沒有裁判也沒有號令員，只要一方認為不公平，隨時可以重來，不論輸贏，主要是凝聚社區意識。這項二龍競渡2001年被交通部觀光局列為「國家12大民俗節慶活動」。

鄉公所去年闢建二龍之心親子公園，6月1日啟用，上方是國5高架平原鉻線，不會淋到雨；公園一大特色是入口處的龍舟，以及代表二龍村2庄頭的划漿意象，園區內更擺放當地特色龍船，夜晚時分12盞燈投射，增添浪漫氛圍。

鄉公所今天召開停車場工程說明會，公所指出，1千多坪親子公園每逢周末假日，湧入5、600名遊客，甚至遊覽車包團參觀，人潮洶湧，公園工程第二階段爭取闢建停車場。

鄉長張永德表示，為了讓交通動線更加完善，公所取得高公局土地使用同意書，大約將近3700平方公尺面積進行停車場及綠美化工程，總經費約550萬元，下月初動工，預計端午節前完工啟用，增加50幾個汽機車停車位。