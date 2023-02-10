礁溪、冬山輕旅行 宜蘭台灣好行公車套票路線全規畫

宜蘭縣政府推出礁溪、冬山2條路線台灣好行公車套票，除包含公車1日票券，還含湯屋或傳藝中心門票、酒店下午茶Buffet或丼飯套餐，以及其他懷舊伴手禮，購買民眾無須費心規畫行程，1套票、1公車、1條龍的享受宜蘭在地特色旅程。

套票從去年12月19日開始販售，縣長林姿妙說，宜蘭是觀光大縣，許多景點獨具特色，台灣好行公車套票搭配車票、門票、餐飲與伴手禮等等，特別適合一日遊或2天1夜輕旅行的民眾。

礁溪路線由葛瑪蘭客運經營，包含佛光大學、五峰旗風景區、跑馬古道、礁溪溫泉公園等景點，約1小時1班。套票作價950元，包含公車票、源來如池湯屋泡湯體驗券、礁溪寒沐酒店下午茶Buffet，以及葉家香辣椒文創館、阿萬之家煙燻鴨賞、曼陀羅滴水坊金棗茶伴手禮3選1。

冬山路線由首都客運經營，包含羅東運動公園、羅東夜市、冬山河清水公園、利澤老街、傳藝中心等景點，約1小時1班。套票售790元，包含公車票、傳藝中心門票、伊丼日式丼飯套餐，以及飲廊金棗調酒、魏姐包心粉圓伴手禮2選1。

交通處指出，2種套票至今售出100多套，為了讓更多民眾了解購買訊息，今天特辦記者會說明；販售日期到5月31日，使用期限則是6月30日，下半年也會推出類似的一日遊套票。台灣好行公車也換上宜蘭各色塗裝，如黑熊泡湯等等，並且可以透過宜蘭勁好行網站或app查詢動態。