快訊

馬斯克個人推特流量下滑...工程師直言他「人氣下滑」被當場開除

遭蔣萬安誤認柯P老婆 陳珮騏嘆：發生太多次了

旅客評分卓越獎 台東展城市魅力奪全台第2

中央社／ 台東縣10日電

數位旅遊平台Booking.com日前公布2023年「旅客評分卓越獎」（Traveller Review Awards），台東再度入榜，在台灣各城市中，榮獲第2名。

台東縣政府交通及觀光發展處觀光遊憩科長劉奇朋告訴媒體，這次2023年「旅客評分卓越獎」，是Booking.com根據全球超過2.4億則旅客評論，橫跨全球220個國家和地區的業者統計而出，台東以504間獲獎旅宿拿下全台第2，顯見台東的好客城市魅力和旅宿高品質。

台東縣長饒慶鈴表示，台東的真善美，創造了獨一無二的慢活城市，再將其轉化為「慢產品」，開拓願意購買的「嗜慢者」，創造良性的「慢循環」，為台東的產業及土地帶來永續，今年再度入榜「Booking.com旅客評分卓越獎」，就是最好的肯定。

交觀處代理處長江慧卿表示，台東的慢經濟政策，強調台東的「真、善、美」，以真實自然的特色打造台東品牌，是專屬於台東的觀光模式，備受國際肯定。

江慧卿舉例，像是台灣國際熱氣球嘉年華活動獲得「2022美國謬思設計大獎」最高榮譽鉑金獎榮耀，以及台東最美星空系列活動獲得「2022美國謬思設計大獎」金獎榮譽及「2022英國倫敦設計大獎」銀獎殊榮。

延伸閱讀

星雲「平安」祝福台東 饒慶鈴不捨悼念分享3好4給5和

拚內銷買氣 台東縣府攜手連鎖超市推釋迦促銷

影／鳳梨釋迦優格這麼做！饒慶鈴教你享受釋迦好滋味

影／樂團卡司強！縣長獻唱 鼓手財經處長 貝斯手是鄉長

相關新聞

礁溪二龍之心親子公園遊客絡繹不絕　鄉公所闢建停車場

宜蘭礁溪鄉「二龍之心」親子公園是利用國5高架路線底下遮雨區，由公所闢建的全齡共享遊憩區。去年6月啟用後遊客絡繹不絕，甚至...

礁溪、冬山輕旅行 宜蘭台灣好行公車套票路線全規畫

宜蘭縣政府推出礁溪、冬山2條路線台灣好行公車套票，除包含公車1日票券，還含湯屋或傳藝中心門票、酒店下午茶Buffet或丼...

羅東鎮土地公遶境春遊第10年 集滿戳章換紅龜

羅東鎮公所舉辦「土地公春遊-福兔迎春好運來」活動，將於2月19日上午8時半在中山公園福德廟開幕，今早10時舉辦暖場活動。...

四接東移滅港？ 資深引水人黃玉輝：只有海嘯能夠做得到

四接東移案靠近基隆港港嘴，基隆港航人士憂心LNG船進出協和港，嚴重影響基隆港商船、郵輪進出，恐有滅港之虞。有22年引水人...

開學日在即 花蓮市清潔隊加強校園周邊清消

13日就要開學，花蓮市公所清潔隊，連日來針對39所學校及幼兒園周邊，以次氯酸水清消；花蓮縣警局長呂世明指示開學日加強護童...

加強宣導車輛停讓行人有成 謝國樑：3月執法期全面開單

基隆市警察局及各分局自2月1日起，加強宣導、取締車輛經路口「停讓行人」，已開出242張罰單，市長謝國樑今天到市警局了解，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦