羅東鎮土地公遶境春遊第10年 集滿戳章換紅龜

羅東鎮公所舉辦「土地公春遊-福兔迎春好運來」活動，將於2月19日上午8時半在中山公園福德廟開幕，今早10時舉辦暖場活動。吳秋齡、鎮代會主席邱文生、立委陳歐珀與福德廟主委林浡鴻等人開春團拜，祈求風調雨順、國泰民安，在土地公與金童玉女的陣頭表演中，抬著神轎遶行福德廟1圈。

19日活動當天，神轎會遶巡市區一圈約3.7公里，參加民眾可以在沿路中途站集滿3個戳章，兌換平安米、紅龜等禮品，鎮長吳秋齡邀請大家一同春遊，祈求平安。

鎮公所指出，土地公春遊活動舉辦至今是第10年，110年曾因疫情暫停舉辦，去年也依照政府規定量體溫、掃實名制等等，今年疫情趨緩，參與民眾只須配戴口罩並注意自己身體狀況即可。

19日上午活動正式開始後，鎮長等人將在福德廟前廣場迎接神龕，隨後抬神轎遶行市區，經過興東路、公正路、中正北路、中正路、中正南路、文化街、興東南路，沿途在富邦人壽、成功國小文化街側門、成功國小汽車迴轉道處設3個蒐集戳章的中途站，另外在台電公司設中途站提供礦泉水。

民眾蒐集滿3個戳章，可以在成功國小汽車迴轉道中途站兌換平安米，回到福德廟兌換紅龜，2種禮品各限量1600份，送完為止。往年參加活動民眾約在1000到1500人左右，鎮公所邀請鄉親闔家參加，祈求土地公庇佑；吳秋齡也提醒民眾春遊仍須做好健康管理，遵守防疫規定。