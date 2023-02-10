快訊

馬斯克個人推特流量下滑...工程師直言他「人氣下滑」被當場開除

遭蔣萬安誤認柯P老婆 陳珮騏嘆：發生太多次了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

羅東鎮土地公遶境春遊第10年 集滿戳章換紅龜

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
2月19日羅東鎮土地公春遊，今天上午舉辦暖場活動，鎮長吳秋齡（左三）、鎮代主席邱文生（左二）、立委陳歐珀（左一）、福德廟主委林浡鴻（左四）等人開春團拜。圖／羅東鎮公所提供
2月19日羅東鎮土地公春遊，今天上午舉辦暖場活動，鎮長吳秋齡（左三）、鎮代主席邱文生（左二）、立委陳歐珀（左一）、福德廟主委林浡鴻（左四）等人開春團拜。圖／羅東鎮公所提供

羅東鎮公所舉辦「土地公春遊-福兔迎春好運來」活動，將於2月19日上午8時半在中山公園福德廟開幕，今早10時舉辦暖場活動。吳秋齡、鎮代會主席邱文生、立委陳歐珀與福德廟主委林浡鴻等人開春團拜，祈求風調雨順、國泰民安，在土地公與金童玉女的陣頭表演中，抬著神轎遶行福德廟1圈。

19日活動當天，神轎會遶巡市區一圈約3.7公里，參加民眾可以在沿路中途站集滿3個戳章，兌換平安米、紅龜等禮品，鎮長吳秋齡邀請大家一同春遊，祈求平安。

鎮公所指出，土地公春遊活動舉辦至今是第10年，110年曾因疫情暫停舉辦，去年也依照政府規定量體溫、掃實名制等等，今年疫情趨緩，參與民眾只須配戴口罩並注意自己身體狀況即可。

19日上午活動正式開始後，鎮長等人將在福德廟前廣場迎接神龕，隨後抬神轎遶行市區，經過興東路、公正路、中正北路、中正路、中正南路、文化街、興東南路，沿途在富邦人壽、成功國小文化街側門、成功國小汽車迴轉道處設3個蒐集戳章的中途站，另外在台電公司設中途站提供礦泉水。

民眾蒐集滿3個戳章，可以在成功國小汽車迴轉道中途站兌換平安米，回到福德廟兌換紅龜，2種禮品各限量1600份，送完為止。往年參加活動民眾約在1000到1500人左右，鎮公所邀請鄉親闔家參加，祈求土地公庇佑；吳秋齡也提醒民眾春遊仍須做好健康管理，遵守防疫規定。

羅東鎮公所舉辦「土地公春遊-福兔迎春好運來」活動，2月19日上午8時半在中山公園福德廟開幕，今早10時暖場。圖／羅東鎮公所提供
羅東鎮公所舉辦「土地公春遊-福兔迎春好運來」活動，2月19日上午8時半在中山公園福德廟開幕，今早10時暖場。圖／羅東鎮公所提供
羅東鎮土地公春遊暖場活動，土地公與金童玉女陣頭表演。圖／羅東鎮公所提供
羅東鎮土地公春遊暖場活動，土地公與金童玉女陣頭表演。圖／羅東鎮公所提供
鎮長吳秋齡抬神轎遶行福德廟，19日當天神轎將遶行市區3.7公里。圖／羅東鎮公所提供
鎮長吳秋齡抬神轎遶行福德廟，19日當天神轎將遶行市區3.7公里。圖／羅東鎮公所提供

土地公 神轎 吳秋齡

延伸閱讀

彰化縣8警分局長新上任 大甲媽遶境第一波考驗

影／大甲媽今年9天8夜遶境時間確定 4月21日晚間11時5分起駕

疫情停辦兩年 羅東鎮復辦元宵猜燈謎、暖心愛護流浪兔

羅東夜市旁繽紛兔海 五結排水道畔玉兔迎春

相關新聞

礁溪二龍之心親子公園遊客絡繹不絕　鄉公所闢建停車場

宜蘭礁溪鄉「二龍之心」親子公園是利用國5高架路線底下遮雨區，由公所闢建的全齡共享遊憩區。去年6月啟用後遊客絡繹不絕，甚至...

礁溪、冬山輕旅行 宜蘭台灣好行公車套票路線全規畫

宜蘭縣政府推出礁溪、冬山2條路線台灣好行公車套票，除包含公車1日票券，還含湯屋或傳藝中心門票、酒店下午茶Buffet或丼...

羅東鎮土地公遶境春遊第10年 集滿戳章換紅龜

羅東鎮公所舉辦「土地公春遊-福兔迎春好運來」活動，將於2月19日上午8時半在中山公園福德廟開幕，今早10時舉辦暖場活動。...

四接東移滅港？ 資深引水人黃玉輝：只有海嘯能夠做得到

四接東移案靠近基隆港港嘴，基隆港航人士憂心LNG船進出協和港，嚴重影響基隆港商船、郵輪進出，恐有滅港之虞。有22年引水人...

開學日在即 花蓮市清潔隊加強校園周邊清消

13日就要開學，花蓮市公所清潔隊，連日來針對39所學校及幼兒園周邊，以次氯酸水清消；花蓮縣警局長呂世明指示開學日加強護童...

加強宣導車輛停讓行人有成 謝國樑：3月執法期全面開單

基隆市警察局及各分局自2月1日起，加強宣導、取締車輛經路口「停讓行人」，已開出242張罰單，市長謝國樑今天到市警局了解，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦