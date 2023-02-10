四接東移滅港？ 資深引水人黃玉輝：只有海嘯能夠做得到

四接東移案靠近基隆港港嘴，基隆港航人士憂心LNG船進出協和港，嚴重影響基隆港商船、郵輪進出，恐有滅港之虞。有22年引水人資歷的中華民國船長公會理事長黃玉輝說，「滅港只有海嘯做得到」，只要配套做好沒問題，排擠也可減到最低，1個月也只有兩艘，不像台中港現在2、3天就一艘，保持安全距離即可。

四接東移案靠近基隆港港嘴，日前台電委託顧問公司進行操船模擬與水工模型試驗，結果認為東移方案三種船型在設定條件下都可安全進出協和和基隆港域，LNG船（液化天然氣載運船）在拖船協助下也可順利進出港。但港航代表不認同結論，認為LNG船要有4艘拖船帶領才能進出，條件嚴苛，海象和風象是瞬息萬變，影響商船、郵輪進出。

黃玉輝今天在「震傳媒」接受主持人黃光芹節目「新聞不芹菜」專訪時表示，基隆港環境條件比台中港好，且大部分天然氣接收站都是設在港嘴，因為最捷便、最方便管理，因此是最經濟的方案。

黃玉輝說，他親自操作過100次以上的LNG船，若以基隆港在港嘴與台中港在港內設接收站來比較，基隆港從領港再到碼頭邊只要30分鐘，而台中港從領港開到裡面需要50分鐘，因此基隆港對航道與船舶進出的影響最多是30分鐘，而台中港最多是50分鐘。

黃玉輝表示，基隆港環境條件比台中港好，也不像台中港要從外面一直轉，才會轉到碼頭邊，因此設定在港嘴就是最方便的。

被問到有人質疑滅港，黃玉輝說「如果要滅港的話，大概只有海嘯能夠做得到」，對任何一個港口來說，都是「船隨貨走」，如果港口沒有貨，船也不會來，且基隆港具有郵輪客船，有觀光效益。

針對會有大浪湧進基隆港等危險，黃玉輝表示，港口設計會考量到一年裡面出現最多次的風向，而如果出現颱風天，因為風向不固定，就會進行封港，船隻也不能去進出，且颱風天本來船就不能進來。

黃玉輝指出，台中港因為有設了接收站後，原本進出大概1萬航次而已，但到自己要退休的時候，大概到1萬5千航次，反而增加，最主要條件就是因為有貨，例如有煉鐵，貨櫃場等等。

黃玉輝說，台中港是當液化瓦斯船要進出時，其他碼頭船隻就暫時不要動，讓瓦斯船優先進出，把影響其他船隻的機率減到最低。四接接收站若設在港嘴，進港時間約30分鐘，出港時間大約就是15分鐘，而基隆港裡面的船要開出來也要15分鐘，所以排擠性不能說絕對沒有，但是經過配套措施之後，可以減到最低，台電說一個月只有兩艘LNG船，不像台中港現在大概二、三天就一條。

台中港LNG船都能行走自如，安全地進進出出，也就是說要配套措施來管控，達到航行、船、貨、人都面面俱到的安全，且基隆港整體環境條件比台中港還要好很多。

至於四接東移使基隆港塞港？ 黃玉輝舉麻六甲海峽為例，認為保持安全距離即可。

黃玉輝指出，說LNG船會爆炸是誤解，國內外都沒相關案例，大家對瓦斯可能很恐懼，絕對不能忽視安全性，要請台電讓大家曉得，如何更深入去了解瓦斯船、卸收站，還有瓦斯船在卸收過程之中所做的安全措施，現在很多措施都是在發生事情時，就會自動停止，大家應該多溝通。