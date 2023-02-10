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加強宣導車輛停讓行人有成 謝國樑：3月執法期全面開單
基隆市警察局及各分局自2月1日起，加強宣導、取締車輛經路口「停讓行人」，已開出242張罰單，市長謝國樑今天到市警局了解，肯定警方努力執勤且宣導已有成效，宣布自3月1日起進入真正的執法期，會直接開單，提醒駕駛人注意。
基隆市警局今天召開第二次行人友善專案會議，會中警方簡報指出，2月1日起，除原提報列管10處重點路口執行宣導併取締外，再新增鄰近10處路口彈性執法。每日上午10到12時及下午2到4時編排專責警力，已開出242張罰單
警方檢討指出，部分宣導和執法人員站立位置不當，甚至有的人在聊天、呆崗、未駕攝影機、電池電量不足等缺失，已檢討改善。有分局長建議，有的民眾反映不是宣導嗎，怎麼又開罰單，建議3月進入真正執法期，不要有宣導又有取締，讓民眾誤解。
謝國樑說，今天針對警方宣導及執法的細節進行檢討，中央約在4月開始，所有汽車不禮讓行人要罰3600元的嚴格執法，目的就是要讓路口非常友善，與基隆的作法相同，就是要讓車輛禮讓行人，建構基隆成為友善的空間。
謝國樑表示，宣導的成效已經讓市民看到也感受到了，他自己走在路上也感受到基隆的行車文化已有一些改變，他會具體建議警方，從3月開始進入真正的執法期。
謝國樑表示，的確有民眾現在會誤解，警方是在宣導還是在執法，說要宣導但是卻開單，可能心裡會不太能接受。
交通處長王圳宏表示，請警局同仁先加強執法部分，未來不只人力，未來科技執法也會增加，並持續會進行教育宣導，也會增加硬體的安全工程設施。
基隆市警察局長張樹德說，警方會自3月1日起採取全面性的執法，進入真正的執法期，不會讓民眾覺得只是宣導，在3月前的過渡期會勸導和取締並重，今天起，會有的路口宣導，有的路口直接取締。
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