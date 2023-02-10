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因應綠島旅遊旺季用電 台電將汰換運轉42年機組

中央社／ 台東縣10日電
因應綠島旅遊旺季用電增長，台電公司計畫更換綠島發電廠運轉已有42年的老舊發電機組，預定113年6月完工。圖為2022年5月間遊客從富岡港搭船前往綠島。中央社
因應綠島旅遊旺季用電增長，台電公司計畫更換綠島發電廠運轉已有42年的老舊發電機組，預定113年6月完工。圖為2022年5月間遊客從富岡港搭船前往綠島。中央社

因應綠島旅遊旺季用電增長，台電公司計畫更換綠島發電廠運轉已有42年的老舊發電機組，預定113年6月完工，預估可滿足綠島未來5年用電需求。

根據台東縣政府統計資料，去年從5月至9月的旅遊旺季，綠島湧入逾20萬觀光人次；歷年來，觀光人數持續上升，經常發生跳電問題。

台電公司昨天在綠島邀請地方人士舉辦綠島發電廠3、4號發電機汰換更新說明會，將投資經費新台幣3.7億元。

台電公司台東區營業處副處長林淑昭今天告訴中央社記者，考量近來綠島觀光蓬勃發展，旺季期間遊客大增，預估每年用電成長年增率達2.5%，為因應用電增長，必須增加機組容量，及運轉達42年老舊機組汰換的必要性。

她說，汰換工程投資總額達3.7億元，原有2部機組共1000kW，更新後容量達3000kW，共增加2000kW，使綠島電廠全廠總裝置容量提升至1萬3000kW，工程預定於113年6月完工，預估可滿足未來5年用電需求。

林淑昭進一步說明，這次工程由中興電工機械股份公司承攬，採用的發電機組設置有降低污染排放的防治設備，可大幅降低污染排放，並增加降低噪音的設施，減少機組運轉對環境的影響。

台電公司台東區營業處表示，綠島電力並沒有與台灣本島併聯，且淡旺季用電量差距大，要維持全島電力穩定供應並不容易。台電公司長期以來致力於改善綠島地區供電穩定，推動地熱試驗探勘井計畫，因不具發電效益而中止，未來請地方及各界機關團體多支持，並回饋意見，供台電公司工程執行的參考。

綠島 台電 台東

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