將開學基隆整備防疫物資校園大消毒 謝國樑：滾動檢討

開學在即，基隆市環保局近日在66所公私立學校及市立幼兒園展開大消毒，教育處要求各校進行防疫物資盤點及體溫量測設備維護。市長謝國樑表示，市府將會與學校持續關注中央所宣布之疫情狀況，滾動調整相關防疫政策。

教育處請各校針對班級教室、師生經常接觸的物品及學生交通車等區域加強清潔消毒。校園內部之公共場域，如走廊、洗手台、廁所、溜滑梯等公共空間設施，則請學校視使用狀況進行妥善清消，確保校園環境衛生安全，讓師生安心返校上課。

教育處長劉美蘭表示，學校、教育處及環保局攜手加強開學前防疫消毒工作，同時叮嚀學校務必配合中央防疫措施辦理，持續運作校內防疫專責小組，以利因應疫情變化隨時啟動防疫應變。

教育處於農曆春節假期前加發放公私立高中以下各級學校教職員生及幼兒園教職員，每人2劑快篩試劑，以利師生於寒假期間備用做好自我健康監測，降低開學防疫破口產生機率。

謝國樑表示，基隆市校園重視各項防疫工作的落實，市府將會與學校持續關注中央所宣布之疫情狀況，滾動調整相關防疫政策，請家長放心。