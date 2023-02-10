自來水溢流馬路 基隆大竿林公車站牌機車頻摔民眾濺水

基隆市中山區中和路「大竿林一」公車候車亭，民眾發現後方的擋土牆經常有自來水溢流馬路，不僅造成搭乘公車乘客常被濺水外，也經常性有機車摔倒。經議員張秉鈞會勘，已請自來水公司協助盡快處理，解決不斷漏水溢流情況。

大竿林居民反映，中和路大竿林一候車亭後方擋土牆，經常有自來水溢流到馬路，居民搭公車時不時會被急駛而過的車輛濺起的水花噴濕，十分困擾，甚至常看到有機車騎士滑倒，引發民眾抱怨。

中和里長蘇彩雪表示，近期時常受到里民的投訴，說中和路上發生積水，讓路過時相當不便，感謝張秉鈞協助，希望能盡快修復，不要再發生漏水。

市議員張秉鈞昨邀中和里里長及自來水公司勘查，發現是因候車亭上方社區的水塔流出，原因出在遙控浮球閥故障，才讓自來水不斷流至下方的候車亭。

社區高地供水監造單位表示，現場勘查後確定問題為社區原有遙控浮球閥故障，已回報請自來水總公司協助更換處理，目前正在跑程序。