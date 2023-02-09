有看頭！大師楊英風《豐年寶島》＆阮義忠《台灣本色》展在宜蘭

出生宜蘭的已故雕塑大師楊英風，早期在「豐年」雜誌任職編輯時創作的版畫、雕塑作品正在台灣故事館展出，與攝影師阮義忠早年拍的彩色照片《台灣本色》進行交流展，今天楊英風美術館館長王維妮等人前來觀展，由市長陳美玲及阮義忠老師引領參觀。

台灣故事館這次的展覽主題「楊英風《豐年寶島》＆阮義忠《台灣本色》」，雕塑大師楊英風在台灣美術史有著重要地位，他的藝術旅程跨越台灣、北平、日本，甚至到義大利，吸收東方與西方美學、哲學思想，作品包容人文主義思想，也體現現代主義概念。

楊英風完成縣府前廣場「協力擎天」大型巨作後，當年1997年10月往生，這也是他留給宜蘭的最後作品，而楊大師享譽國際的「鳳凰來儀」在日本萬國博覽會展出，更讓各國遊客目睹其作品風采。

阮義忠說，展出的是楊英風在「豐年」雜誌任職編輯時期，創作具有鄉土氣息的版畫、雕塑作品，當時楊英風走遍全台，留下大量速寫和兼具寫實前衛的版畫作品，是台灣鄉土發展的重要紀錄。

市公所感謝楊英風美術館館長王維妮是楊英風的兒媳、雕塑大師楊奉琛的夫人，推動雕塑等藝術不遺餘力，是促成這次展覽重要原因。

至於，阮義忠老師展出是他曾經不小心痛失原作的彩照，幸虧在備份留存下，才得以在見到這些珍貴畫面—1970年代末期的台灣本色，攝影帶著農村懷舊色調，喚起埋藏於鄉土間的台灣記憶。