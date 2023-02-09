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影／不是流星雨…光芒劃破宜蘭夜空 天文館推測是「這國」的太空垃圾

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
今日凌晨3點多宜蘭縣三星鄉往羅東鎮方向的天空，有一道長長尾巴的亮光，被民眾直擊捕捉到。圖／取自臉書「宜蘭知識＋」
今日凌晨3點多宜蘭縣三星鄉往羅東鎮方向的天空，有一道長長尾巴的亮光，被民眾直擊捕捉到。圖／取自臉書「宜蘭知識＋」

今日凌晨3點多宜蘭縣三星鄉往羅東鎮方向的天空，有一道長長尾巴的亮光，被民眾直擊捕捉到，分享到臉書專頁「宜蘭知識＋」引起網友熱議，有的說是流星雨、也有說是外星人。台北市立天文館看完影片後表示，這不是流星雨，應是落回大氣層的火箭殘骸，但無法判斷發射位置。

一名網友今天凌晨在臉書社團「宜蘭知識+」分享，在夜空中有一個帶著光的物體，持續往下墜落，網友相當好奇發問，「求解各位大大這是什麼！」也有龍潭的網友說看到，在社群媒體上引起了許多討論與推測。

該網友還提到，他查詢美國、歐洲、日本太空機構都沒有相關火箭發射的訊息，應是對岸，分析相當專業，底下網友許多討論跟推測，有人說是流星群，也有人打趣說是變形金剛來了。

天文館指出，流星雨的速度快速，且多半是細細一條線，而影片中的帶光物體拖著一道長尾巴，速度也不如流星雨快速，而且分裂成數塊、有些碎片，因此看起來比較像是落回大氣層的火箭殘骸。

天文館推斷，根據國外(SPACE-TRACK.org)的資料顯示，有可能是北美防空識別編號49221的中國神舟12號軌道模組，其於2021年6月17日從內蒙古酒泉衛星發射中心，由長征-2F火箭發射升空前往中國天宮太空站，台灣時間 2月9日03:28，符合影片中的特徵及出現時間、地點。

流星雨 火箭 天文館 太空 外星人

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