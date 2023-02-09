不是流星…白光掠過宜蘭夜空 太空迷拿1證據揭「可能來自大陸」

數道白光畫過夜晚的宜蘭，眼尖網友錄下影像，PO上網詢問是什麼，有人說飛碟，有人猜測是中共偵察機，也有打趣回答「柯博文來了」；台北市天文館判斷，應為太空垃圾，粉專「宇宙世紀UC 0000」認為，是中國「神舟12號」火箭的軌道模組。

網友今天凌晨3時半許，在三星往羅東方向，拍到夜空中數道白光緩緩畫過的影像，在臉書社團「宜蘭知識+」貼文發問，其他網友紛紛提出猜測，飛機、飛碟、共機等答案出籠，也有網友判斷是火箭殘骸等太空垃圾。

網友轉貼到台北市天文館，天文館人員討論後判斷，影片中白光速度較慢且分裂成數塊，不如流星快速且為細線狀，較可能是落回大氣層的火箭殘骸；粉專「宇宙世紀UC 0000」根據美國太空監視網Space-Track資料判斷，可能是110年6月中國發射的「神舟12號」軌道模組。