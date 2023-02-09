基隆復興、德安五叉路口複雜車禍頻 即起調整交通號誌
基隆市中山區復興、德安路口，因有大型社區完工，導致交通動線相當複雜，五叉路交通動線複雜，交通事故頻傳，行人過馬路也都得提心吊膽。市長謝國樑今天會勘，決定即日起調整路口交通號誌，並加派警義交人員指揮。
中山區復興、德安路口的大型建案已接近完工階段，社區新闢的道路入口，讓原本的道路變成五叉路，交通動線更形複雜。謝國樑今天會同交通處及警察局，與市議員張秉鈞、宋瑋莉會勘。
交通處長王圳宏表示，經研議今天下午5時起，先調整紅綠燈與行人號誌的方式，降低車行與路人的衝突。其次則是提早10秒開啟俗稱「小綠人」的行人號誌，讓汽機車行經路口時能夠減速，確保行人安全。
交通隊長張豫立說，對於當地民代及居民反映，時有車輛逆向行駛以及違規停車問題，警方將會加強執法取締，確保人車動線順暢，避免交通事故發生。
謝國樑表示，交通處先調整路口交通號誌，請警察局在號誌調整初期，在上下班交通尖峰時間，要加派警義交人員在路口指揮、疏導，同時也呼籲用路人，行經復興、德安路口時，要特別留意小心。
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