迎接開學 花蓮市公所展開校園清消工作

各級學校將於下週開學，花蓮市公所今天起針對轄內39所學校、幼兒園展開校園周邊消毒工作，提供學生安心的讀書環境。

花蓮市長魏嘉彥上午至明義國小大門前關心消毒狀況，魏嘉彥說，儘管COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，但春節期間返鄉遊子及外來遊客人數增多，仍需加強校園消毒，提供學生安全的讀書環境。

魏嘉彥說，COVID-19疫情爆發以來，公所加強市區公共場域、校園清消工作，不過防疫措施仍需師生及家長共同維持，包含個人衛生習慣、校方對疫情發生的處置及家長的配合等，才能避免疫情再度升溫。

花蓮市公所清潔隊長吳慶展說，這次清消學校共39所，包含7所高中職、4所國中、14所國小及14所幼兒園，即日起至10日分3組人員分別消毒，使用次氯酸水，對人體沒有危害。

吳慶展說，以往清消作業都會進入校園執行，考量各級學校寒假期間沒有對外開放校園，這次清消範圍侷限在學校門口及周邊，降低師生及接送的家長間感染COVID-19風險。