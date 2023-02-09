繼林昀儒、李智凱之後 宜蘭可望出現第3位奧運國手洪揚

就讀國中的宜蘭攀岩好手洪揚去年勇奪全國抱石攀登錦標賽冠軍，他以15歲年紀，與許多成年選手較勁並脫穎而出，被譽為「天才型選手」，目前是職業甲組中最年輕選手，由於他賽場上冷靜、爆發力也夠，可望成為未來的奧運新秀。

抱石是攀登者在無繩索輔具下攀登不超過5米的岩牆，講求手腳肢體協調與專注，在限定時間內完成最多路線攀爬者獲勝，抱石是奧運比賽項目。洪揚在去年底「全國抱石運動攀登錦標賽」拿下冠軍，又是最年輕的職業組選手，前景看好，攀岩界人士看好他可望成為宜蘭繼桌球林昀儒、體操李智凱後的第三位奧運國手。

縣長林姿妙今天表揚洪揚，稱讚他除了在攀岩運動表現傑出外，課業也表現優異，包括英文演講與朗讀、科學展覽、程式設計等方面經常得獎，勉勵他再接再厲，賽事中更上層樓、發光發熱，為宜蘭、為國爭光。

身高165公分、體重50公斤的洪揚，身型修長，目前就讀中道中學三年級，接觸攀岩有5年時間，接受陳信豪教練指導，109年第一次參加全國比賽就獲得國小組第三名。

陳信豪教練說，洪揚屬於天才型選手，個性冷靜沉著，領悟力高，只要稍加提點就能快速調整，尤其攀岩中的抱石比賽更需要爆發力、身高的優勢、動態控制，且攀爬節奏要更快，洪揚能在短時間內思考判斷可行的攀登路線，經過一次次挑戰，終於嶄露頭角。

幾年前，洪揚只是覺得好玩去抱石館上課，起初還有點「懼高」，後來克服心理障礙，並隨著攀爬難度增加，激發挑戰能量，一路從區域賽、青少年賽累積經驗，挺進成入賽。