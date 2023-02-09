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公車拒載身障者記1大過 謝國樑：協助駕駛研擬獎勵措施

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市長謝國樑表示，基隆將研究比照台北市等直轄市作法，對妥善協助身障者搭乘公車的駕駛，研擬適當獎勵措施。記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑表示，基隆將研究比照台北市等直轄市作法，對妥善協助身障者搭乘公車的駕駛，研擬適當獎勵措施。記者游明煌／攝影

基隆市日前發生公車駕駛拒載身障者，市長謝國樑今天公布公車駕駛懲處結果，記一大過並暫調內勤，謝國樑並說，基隆將研究比照台北市等直轄市作法，對妥善協助身障者搭乘公車的駕駛，研擬適當獎勵措施。

基隆市公車林姓司機2月4日晚上，在部立醫院前站牌，看見乘客坐電動輪椅等候搭車，以「無陪伴者」、「滿載」為由拒載，要對方搭下一班低底盤公車。市府指使用電動輪椅搭公車不需陪伴者，也應讓身障人士優先上車，認定林有疏失。

謝國樑今天由公車處長陳新埤陪同，召開公車駕駛懲處結果記者會，陳新埤說，經調查確有拒載，依職工管理規則規定，因嚴重影響單位形象，駕駛記一大過並暫調內勤。市長同時分享搭乘溝通平台反映案例，還公布今天起增設女性發言人，由綜合發展處處長林麗蟬擔任。

謝國樑說，他過去經營小愛爸爸公益平台，提供身心障礙者友善服務，在2020年12月底即創立搭乘溝通平台，許多輪椅族朋友反映搭乘公車極為不便，這次遭拒載案例的身障朋友，就是在這平台反映。

謝國樑表示，市府未來會幫更多的輪椅族爭取權益，協助身障朋友搭乘公車提供更好的服務，而市政府不會一味裁罰，會研究台北市公車案例，請社會處長楊玉欣共同研擬，將比照直轄市公車經營作法，對妥善協助身障者搭乘公車的駕駛，給予適當獎勵。

謝國樑說，政府部門如果有不好做為，當下要勇敢承認，馬上調整，他認同此次拒載輪椅族的處置。

基隆市長謝國樑表示，基隆將研究比照台北市等直轄市作法，對妥善協助身障者搭乘公車的駕駛，研擬適當獎勵措施。記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑表示，基隆將研究比照台北市等直轄市作法，對妥善協助身障者搭乘公車的駕駛，研擬適當獎勵措施。記者游明煌／攝影

公車 身障者 謝國樑

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