陳椒華指宜蘭水源面臨開發威脅 林姿妙勿搞重劃炒地皮

時代力量立委陳椒華今天表示，宜蘭縣員山鄉面臨重大開發威脅，吸納豐沛伏流水深溝自來水園區周邊，正在規劃進行農地重劃等開發，宜蘭縣政府在地下水資源保育調查評估完成前，不應貿然進行農地重劃開發，呼籲宜蘭縣長林姿妙保護重要水源，不要破壞水源地水脈炒地皮。

陳椒華上午在立法院舉行「宜蘭重要水源面臨開發威脅，水利署應調查評估」記者會，為供應宜蘭溪北5鄉鎮22萬人生活用水及宜蘭市、員山鄉廣大農田灌溉水請命，要求水利署進行完整的地下水資源保育調查評估。

陳椒華說明，宜蘭縣為全台少數沒有水庫的縣市，全數仰賴豐沛的地下水水源，然而供應宜蘭溪北5鄉鎮、22萬人生活用水，以及宜蘭市、員山鄉廣大農田灌溉水的深溝自來水園區周圍淺層伏流水，即將受到各種開發行為的破壞威脅。

陳椒華要求，水利署應該在今年即將進行的「宜蘭員山地區地下水資源保育調查評估」計畫做完整的評估，而開發權責機關宜蘭縣政府有要提出具體作為，保全宜蘭人賴以為生的重要水源。

陳椒華表示，2021年才發生我國74年來最嚴重旱災，各地皆面臨缺水的狀況，紛紛減壓供水、限水，甚至發生休耕、歇業等慘況，唯獨宜蘭縣沒有水庫還不缺水，正是因為擁有三面環山湧入蘭陽平原的地下大水庫。

陳椒華認為，極端氣候下更應珍惜這項天然資源，然而吸納豐沛伏流水的深溝自來水園區，周邊正要規畫進行農地重劃、觀光工廠擴建等開發，現在卻沒有任何依據基礎調查而制定的相關規範，保護水資源免於遭開發破壞，等同於22萬人的生活用水沒有任何保護措施。

陳椒華呼籲，宜蘭縣政府不可貿然放行開發，中央與地方政府應該積極合作，儘速確認此區地下水源的脆弱度及容許開發之限制，才能為子孫守下珍貴的水資源。

宜蘭惜溪聯盟召集人康芳銘說明，重劃範圍內的大湖溪流域，涵蓋深溝自來水園區的淺層伏流含水層，深度皆在5公尺以內，水脈流動極為敏感，水質及水量直接影響宜蘭溪北地區的民生用水。

然而，康芳銘說，此區周圍約190公頃的農地重劃開發將新闢農路、混凝土灌排水路等，全面改變地表水文，大幅降低地下水補注的入滲水量，其基礎夯實將造成水力傳導度與流通係數的改變，阻斷淺層伏流水脈，嚴重影響溪北地區自來水的穩定供應。

康芳銘強調，這個區域是蘭陽平原上僅存百年來未曾改變的傳統農業文化地景，目前尚未列入保護區，重劃後將全面消失，嚴重衝擊具地方特色的觀光休閒產業發展及農村社區地方創生契機，宜蘭縣政府不可不慎。

宜蘭縣政府地政處重劃科長曾子青回應，農地重劃是要透過農水路的改善，提升農民生產效益，並非以開發為目的，在沒有對地下水文有徹底了解前，宜蘭縣政府不會貿然進行，希望中央協助地下水文調查。

水利署副組長李世偉則說，水利署在前幾年有針對宜蘭員山地區的地下水做調查，如果宜蘭縣政府想要調查地區的地下水文狀況，水利署可以協助將地下水文資料做得更完整，不過後續開發並非水利署的權責範圍。